Die Kommunikation des Landkreises Prignitz in Sachen Corona sorgt für Irritationen: Weder positive Fälle an der Perleberger Rolandschule, noch an einer Kita in der Gemeinde Gumtow wurden bislang offiziell bestätigt. Drei Klassen der Grundschule befinden sich in Quarantäne, die Kita ist geschlossen.