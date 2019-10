Schüler sind stolz auf ihre Hinweisschilder für den Spielplatz

Perleberg

„Bitte nicht spucken, kein Graffiti, Hunde anleinen, die Papierkörbe nutzen“ – diese und weitere Spielregeln stellten Schüler der Klasse 6a (damals 5a) der Perleberger Rolandschule für die Nutzung der Spielgeräteflächen auf. Diese dienen der Sicherheit und weisen zur Vermeidung auf verschiedene Gefahrensituationen hin.

Am Dienstag wurden nun drei identische Schilder an der Spielgerätefläche vor der Schule enthüllt. „Im März dieses Jahres baten mich die Schüler um einen Termin und teilten mir ihre Wünsche an der Spielgerätefläche mit. Denn sie wollen, dass diese lange so erhalten bleibt und ein friedliches Miteinander herrscht“, erinnerte sich Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura. Es entstand die Idee.

Celina zeigt ihr Piktogramm

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung machten sich die Schüler im Rahmen des Projekts „Mehr Sicherheit für alle Kinder auf der Spielfläche“ ans Werk und erarbeiteten im Kunstunterricht ihre Piktogramme. Vier von diesen schmücken neben zwei standardisierten Piktogrammen nun die neu erstellten Hinweisschilder.

Stolz zeigt Celina (11) auf das von ihr entwickelte Piktogramm. Ihr ist es wichtig, dass auf der Spielfläche niemand gemobbt wird. Quelle: Kathleen Schulze

Eine von den mitwirkenden Schülerinnen ist Celina. Der Elfjährigen lag am Herzen, dass auf der Spielgerätefläche niemand gemobbt wird. Sie ist stolz darauf, dass sich auch ihr Bild auf den Schildern wiederfindet.

Gemeinsam überlegt, was sie stört

„Die gesamte Klasse ist sehr experimentierfreudig und versucht immer, selbst etwas zu erarbeiten. Ich musste lediglich die Impulse geben“, zeigt sich Kunstlehrerin Melanie Palloks stolz auf ihre Schüler.

In vier Kunstunterrichtsstunden entwarf sie mit den Kindern die Bilder. Dem ging unter dem Titel „Was würde uns stören?“ ein gemeinsames Brainstorming mit Begriffsklärungen voraus.

Neben den drei Hinweisschildern vor der Rolandschule wurde ein weiteres am Hagen aufgestellt.

Von Kathleen Schulze