Perlebergs Nicolai-Viertel: Bauarbeiten fordern Geduld und Verständnis

Perleberg

Ein wenig erinnert der Ausbau des St. Nicolai-Kirchplatzes in Perleberg an den Ausspruch von Gary Lineker, wonach Fußball ein Spiel mit 22 Mann ist und am Ende gewinnt immer Deutschland. Auf der Informationsveranstaltung für die Anwohner wurde fast jeder Aspekt des Vorhabens unter Vorbehalt erklärt. Denn egal, was wann gemacht werden soll, das letzte Wort haben immer die Archäologen.

Quartier wird in fünf Abschnitte eingeteilt

Fest steht, dass die Arbeiten im ältesten Viertel der Altstadt am 11. November beginnen. Straßen und Beleuchtung sollen erneuert werden. Dafür ist das Quartier in fünf Abschnitte eingeteilt worden. Jeder für sich wird saniert und fertig gestellt, damit eine größtmögliche Erreichbarkeit der Häuser gewährleistet ist.

Das Nicolaiviertel ist in fünf Bauabschnitte eingeteilt worden. Im roten Abschnitt beginnen die Arbeiten. Quelle: Ing.-Büro Strauch und Partner

Los geht es in der Straße St.-Nicolai-Kirchplatz von der Einfahrt Wollweberstraße bis zur Einmündung in die Uferstraße. Danach folgt der zentrale Weg bis zur St.-Nicolai-Kirchstraße, dann die Kirchstraße bis zur Wollweberstraße, die vordere Gasse und als letzter Abschnitt der hintere Bereich.

Die Grundstücke werden fußläufig jederzeit erreichbar sein“, sagte Ingenieur Matthias Telschow. „Wir haben die Bauabschnitte so gelegt, dass auch die Häuser möglichst immer von einer Seite befahrbar sind.“

Das Natursteinpflaster wird wiederverwendet

Manche Anstrengungen für die Anlieger gingen ein wenig unter in der phasenweise aufgeregten Atmosphäre, angeheizt durch einige Breitseiten in Richtung Verwaltung und Baufirma, wenn das Verständnis für die vorgesehenen Arbeiten fehlte.

Auch die Zufahrt zur Uferstraße gehört zum ersten Bauabschnitt. Quelle: Stephanie Fedders

So gab es Widerworte, als Telschow erklärte, dass für die Straßen und Stellflächen das vorhandene Natursteinpflaster wiederverwendet werden soll. Ergänzt durch farbiges Betonsteinpflaster. Einige Anwohner hatten die Erwartung, dass das Kopfsteinpflaster bald der Vergangenheit angehören würde. Mitnichten.

Hagen Boddin machte den Kritikern daraufhin klar, wo sie wohnten: „Wir sind hier im Altstadtbereich und legen großen Wert darauf, dass der historische Charakter erhalten bleibt.“

Hauseigentümer müssen für Anschlüsse bezahlen

Wenig Begeisterung löste auch die Ankündigung aus, dass die Grundstücke an die Regenentwässerung angeschlossen werden müssen, falls das Wasser nicht versickern kann. Mit Kosten für die Hausbesitzer wird zudem der Anschluss an den Schmutzwasserkanal verbunden sein.

Auch das wurde teilweise mit wenig Verständnis zur Kenntnis genommen. Als der zuständige Westprignitzer Trinkwasser- und Abwasserzweckverband (WTAZV) dann noch eine Summe von 650 Euro pro Meter nannte, stieg der Lärmpegel in dem voll besetzten Raum merklich an. Hagen Boddin mahnte zur Sachlichkeit: „Es gibt eine Satzung, da muss sich der WTAZV dran halten.“

Und dann ist da ja noch die Herausforderung mit den Parkplätzen. Da die bisherigen Stellflächen entweder nicht mehr erreichbar sein werden oder als Fläche für Geräte und Material der Baufirma dienen, äußerten die Anwohner den Wunsch, in der näheren Umgebung parken zu können. Die Verwaltung hat signalisiert zu prüfen, ob dafür entsprechende Ausweise ausgestellt werden können.

Wie lange die Arbeiten insgesamt dauern werden, hängt von den Funden der Archäologen ab.

Von Stephanie Fedders