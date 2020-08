Kletzke/Glöwen

Showdown in der Gemeinde Plattenburg: Am heutigen Sonntag wird der neue hauptamtliche Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Der Stimmzettel ist an diesem Wahltag recht überschaubar. Außer Anja Kramer aus Glöwen hat sich kein weiterer Kandidat zur Wahl gestellt. Dennoch ist die Anspannung bei Anja Kramer groß.

Auftakt ist eher bescheiden

„Ich bin schon sehr aufgeregt“, erzählt sie kurz nach ihrer Stimmabgabe. Sie kam am Sonntagvormittag ins Wahllokal nach Glöwen. „Ich hoffe natürlich, dass genügend Bürger ihr Wahlrecht wahrnehmen und den Weg ins nächste Wahllokal finden“, so Anja Kramer. Doch am Vormittag war die Wahlbeteiligung eher nüchtern.

In Glöwen kamen gegen 11 Uhr von 819 Wahlberechtigten gerade einmal rund 100 Personen, mit 40 Briefwählern. „Es könnte ruhig mehr sein“, heißt es von einer der Wahlhelferinnen, „aber wir gehen davon aus, dass der Ansturm nach dem Mittag kommt.“

In 13 Wahllokalen wird gewählt

Ungefähr 18 Kilometer weiter in Kletzke zeigt sich ein ähnliches Bild: Zwei Stunden nach Öffnung des Wahllokals zählen die Wahlhelfer dort 29 Stimmabgaben. Die Briefwähler sind mit eingerechnet. „Es ist noch etwas verhalten“, sagt Wahlleiter Detlef Brenning, „aber wir sind optimistisch.“

In Kletzke gibt es 266 Wahlberechtigte. Das größte Wahllokal ist in Glöwen. Insgesamt haben an diesem Sonntag 13 Wahllokale geöffnet. Abstimmen darf jeder Einwohner ab dem 16 Lebensjahr. Nicht nur, dass es nur eine Kandidatin bei der Wahl gibt, ist in diesem Jahr eine Besonderheit.

Wählen mit Maske und Abstand

Wegen der Corona-Pandemie wurde im Vorfeld für jedes einzelne Wahllokal ein Hygienekonzept erstellt. Beim Betreten der Räume muss die Gesichtsmaske getragen und Abstand gehalten werden. Ebenso darf nur eine bestimmte Anzahl an Personen sich gleichzeitig im Wahllokal aufhalten. In Kletzke hat man sich auf vier Personen geeinigt.

Zwei Situationen sind entscheidend

Damit Anja Kramer ein weiteres Mal hauptamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Plattenburg werden kann, gilt folgendes: Obwohl sie die einzige Kandidatin ist, braucht sie eine gewisse Anzahl an Ja-Stimmen. Zuerst einmal müssen mindestens 15 Prozent oder mehr der Wahlberechtigten den Weg zur Wahlurne finden. Kommen weniger, ist die Wahl schon verloren. Dazu muss die Mehrheit der Wähler, sprich mehr als 50 Prozent der Wähler, ein Ja für Anja Kramer angekreuzt haben.

„Das sind die beiden Unsicherheiten an diesem Tag“, erklärt Detlef Brenning. „Es könnte am Ende an der Anzahl der Ja-Stimmen oder an der Wahlbeteiligung scheitern.“ Doch daran möchte zu diesem Zeitpunkt keiner denken. Sollte die Wahl heute nicht das erhoffte Ergebnis bringen und Anja Kramer wird nicht gewählt, wählt die Gemeindevertretung von Plattenburg einen Bürgermeister.

Wahlergebnis wird gegen 19 Uhr veröffentlicht

Wenn um 18 Uhr die Wahllokale schließen, wird es ernst. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, kann das Wahlergebnis auf der Internetseite der Gemeinde Plattenburg verfolgen. Sobald ein Ergebnis feststeht, wird es dort veröffentlicht. Man rechne gegen 18.30 oder 19 Uhr mit einem Endergebnis. Auch die MAZ berichtet über den Ausgang der Wahl.

Von Julia Redepenning