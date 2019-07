Perleberg Perleberg - Polizei traf Entscheidung für Demo-Standort Es gab Eierwürfe und lauten Böllerknall, aber auch ungenehmigtes Aufkleben von Aufklebern – das war die Abschlussbilanz der Polizei nach der AfD-Kundgebung und der Gegendemonstration am Samstag in Perleberg.

Der Große Markt in Perleberg war am Samstagnachmittag zweigeteilt: Am Rathaus gab die AfD eine Kundgebung, vor der Lotte-Lehmann-Akademie standen die Gegendemonstranten und dazwischen die Polizei. Quelle: Bernd Atzenroth