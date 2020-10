Perleberg

Zwischen vier türkischen Männer im Alter von 25, 30, 32 und 35 Jahren kam es am Sonnabend gegen 18.30 Uhr in der Perleberger Lindenstraße nach einem Streit in einem Imbiss zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf offener Straße. Dabei wurde der 25-Jährige offenbar mit einem Messer tödlich verletzt. Hinzugerufene Polizisten nahmen kurze Zeit später die zwei Tatverdächtigen im Alter von 32 und 35 Jahren fest.

Gegen den 32-Jährigen wurde inzwischen Haftantrag gestellt. Er soll noch am Sonntag einem Richter vorgeführt werden.

Jede Hilfe kam zu spät

Die Ermittlungen der Mordkommission der Kriminalpolizei der Direktion Nord unter Leitung der Staatsanwaltschaft Neuruppin dauern an.

Als Rettungsleute, Feuerwehr und Polizei am Abend am Tatort eintrafen, blieb eine sofort eingeleitete Reanimation bei dem 25-jährigen Opfer erfolglos. Der Mann war seinen schweren Verletzungen erlegen, ohne dass ihm Ärzte noch helfen konnten.

Männer gehen aufeinander los

Zuvor ist ein Streit, vermutlich zwischen den Betreibern zweier Dönerläden, auf offener Straße eskaliert. Mehrere Männer sind gegen 18.30 Uhr in der Lindenstraße beim dortigen Dönerladen aufeinander losgegangen. Dabei stach offenbar ein 32-Jähriger mit einem langen Fleischmesser auf den 25-Jährigen ein.

Ein Mann hat am Samstagabend bei einem Streit einen seiner Kontrahenten mit einem Messer niedergestochen und getötet. Es handelte sich dabei vermutlich um einen Streit zwischen zwei Dönerläden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Bei der Verfolgung der Täter nahmen Polizisten vor Ort einen Mann fest. Er war verletzt. Ein weiterer mutmaßlicher Täter flüchtete, konnte aber wenig später von den Beamten ebenfalls festgenommen werden. Nach MAZ-Informationen soll ein Zusammenhang zu dem Dönerladen in der Bäckerstraße bestehen, wo die Polizei dann auch aktiv wurde.

Polizei sichert Spuren

Die Hintergründe zur Tat blieben am Samstagabend aber noch völlig unbekannt. Ebenso unklar ist der Grund, weshalb die Männer aufeinander losgegangen sind. Das ist nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sicherte Spuren und übergab den Tatort an die Kriminalpolizei. Der Bereich war weiträumig abgesperrt.

