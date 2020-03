Perleberg

Polizisten stießen am Donnerstagnachmittag während einer Streife in der Meyenburger Straße und in der Perlberger Straße auf zwei geöffnete Geschäfte.

Die Betreiberinnen eines Blumen- und eines Sanitär- und Heizungsladens wurden aufgefordert, den Verkauf gemäß der Verordnung zur Eindämmung des Corona-Virus einzustellen. Beide Geschäfte wurden geschlossen.

Weiterer Laden in der Poststraße offen

Auch ein Blumengeschäft in der Poststraße wurde am Vormittag wegen dieser Verordnung geschlossen. Die Betreiberin wurde auf den Infektionsschutz hingewiesen.

Auch am Freitag bemerkten die Beamten noch einen in der Berliner Straße geöffneten Blumenladen und ließen diesen schließen. In allen Fällen wurden die zuständigen Ordnungsämter informiert.

Von MAZ-online