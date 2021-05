Prignitz: 20 Projekte können auf Leader-Fördermittel hoffen

Perleberg

Auch in der zweiten Runde des diesjährigen Auswahlverfahrens für die Vergabe von EU-Fördermitteln durch den Beirat der Lokalen Aktionsgruppe Storchenland Prignitz (LAG) mangelte es nicht an Bewerbern. 26 Projekte wurden eingereicht und 20 davon positiv bewertet.

LAG Storchenland Prignitz: 20 Projekte können Leader-Fördermittel beantragen

Diese 20 Vorhaben können jetzt einen Antrag auf die finanzielle Unterstützung mit Leader-Mitteln stellen. Dafür stehen insgesamt 1,5 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) zur Verfügung.

Profitieren könnten gleichermaßen private und kommunale Vorhaben, die jetzt innerhalb der nächsten zwei Monate ihre Unterlagen beim Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) in Neuruppin einreichen müssen.

„Ausgewählt wurden Projekte, die am besten der regionalen Entwicklungsstrategie entsprechen“, sagt Margret Völkel vom Regionalmanagement der LAG. Soll heißen: Vieles, was jetzt auf den Weg gebracht werden kann, könnte zu einer Belebung der Dorfgemeinschaften beitragen.

Leader-Fördermittel: Groß Pankow hofft auf Unterstützung für mehrere Projekte

Das erhofft sich beispielsweise die Gemeinde Groß Pankow von gleich mehreren Vorschlägen, die es in die nächste Runde geschafft haben. Dazu gehören neue Spielplätze in Groß Woltersdorf und Kuhsdorf sowie die Sanierung und künftige Nutzung der alten Schule in Klein Gottschow als Kultur- und Dorfgemeinschaftshaus.

Im Groß Pankower Ortsteil Rohlsdorf sollen die Straßenlampen mit Hilfe der Fördergelder modernisiert werden. Quelle: Stephanie Fedders

Grünes Licht gab es auch für die Modernisierung der Straßenbeleuchtung in Rohlsdorf, die die Gemeinde aufgrund der maroden Betonkonstruktion dringend erneuern lassen muss. „Das ist uns ein großes Anliegen, um unsere Orte auch energetisch weiter zu bringen“, freut sich Bürgermeister Marco Radloff über die Gelegenheit, ein weiteres Dorf mit LED-Technik auszurüsten.

Dank der Unterstützung aus dem Leader-Topf will die Gemeinde jetzt auch das Außengelände der Groß Pankower Kita aufwerten und das alte Nebengebäude durch ein neues ersetzen. Und das möglichst zeitnah. „Wir wollen so viele Projekte wie möglich noch in 2021 umsetzen“, sagt Radloff.

Krempendorf könnte EU-Gelder für den Mehrgenerationenplatz bekommen

Bei drei privaten Vorhaben, die in Schönhagen und Vehlow (Gemeinde Gumtow) sowie in Sagast (Amt Putlitz-Berge) geplant sind, dreht es sich um Kunst und Kultur auf dem Lande. Ein neuer touristischer Anziehungspunkt soll an der Wassermühle in Triglitz entstehen, wo bauliche Maßnahmen geplant sind.

An der Plattenburg sollen Sanierungsarbeiten finanziell unterstützt werden. Quelle: Stephanie Fedders

Als förderfähig eingestuft wurden unter anderem noch folgende Projekte: Der Bau des Mehrgenerationenplatzes in Krempendorf, die Instandsetzung der Friedhofsmauer und die Gestaltung des Dorfplatzes in Stavenow, die Anschaffung eines weiteren Gerätes für das Training motorischer Fähigkeiten (Lokomat) im Gesundheitsstudio Vital Aktiv in Perleberg, ein neues Konzept für die Burg Lenzen, die Sanierung des Rastplatzes am Johannisbrack in Wootz in der Lenzerwische sowie Sanierungsarbeiten an der Plattenburg.

Das zweite Auswahlverfahren der LAG Storchenland Prignitz in diesem Jahr war auch das vorerst letzte, da die aktuelle EU-Förderperiode Ende 2022 ausläuft. Für die dann beginnende neue Runde müssen sich die bisherigen Leader-Regionen neu bewerben.

Von Stephanie Fedders