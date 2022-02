Prignitz: Autokorso der Impfpflicht-Gegner

Zu einem "Spaziergang" auf vier Rädern brachen Gegner der Impfpflicht und der Corona-Maßnahmen am Sonntag. Etwa 50 Fahrzeuge starteten in Wittenberge, vorweg fuhr ein Auto mit der Aufschrift "Wir sind die rote Linie". An einzelnen Stationen wie Perleberg, Karstädt oder Putlitz kamen weitere Fahrzeuge hinzu - die MAZ zählte zwischen Putlitz und Pritzwalk 87 Fahrzeuge mit im Schnitt etwa zwei Mitfahrern, so dass bis dahin zwischen 150 und 200 Menschen an dem Korso teilnahmen. Quelle: Stefen Niemeyer