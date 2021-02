Prignitz: Bei Friseuren klingelt das Telefon pausenlos

Pritzwalk/Perleberg

So einen Tag hat Friseurin Anja Liedtke noch nie erlebt: Mittwochabend wurde beschlossen, dass Friseure unter Auflagen ab 1. März öffnen dürfen. Am Tag danach konnte sie fast einen ganzen Arbeitstag damit verbringen, terminhungrige Kunden zu versorgen. „Laufend klingelt das Telefon“, erzählt die Geschäftsführerin des Pritzwalker Salons am Donnerstagmittag. Seit 7.45 Uhr morgens habe das Telefon geklingelt. Bis mittags waren bereits Termine bis Mitte März vergeben – natürlich unter Vorbehalt.

Friseure müssten als systemrelevant eingestuft werden

Die Freude über die Öffnung ist groß, weil sie längst überfällig ist, sagt Anja Liedtke. Doch eines wurde nach ihrer Ansicht von der großen Politik nicht bedacht: das Einstufen von Friseuren als systemrelevante Berufsgruppe. „Wir haben bei uns vier Mädels mit Kindern. Unsere Mitarbeiterinnen wissen ab 1. März nicht, wo sie ihre Kinder tagsüber unterbringen können“, sagt die Geschäftsführerin, die auf ein zeitnahes Umdenken auf politischer Ebene hofft.

Friseure müssten als systemrelevant eingestuft werden. Wäre das nicht der Fall, könnte das dem ein oder anderen Salon auf die Füße fallen. Etwa bei Liedtkes in Pritzwalk, wo die frisierenden Muttis nach der Schule größtenteils keine Hortbetreuung bekämen. Zumindest in Zeiten, in denen Friseure nicht von der Schließung betroffen sind.

Noch keine Abschläge auf November- oder Dezemberhilfen

Neben Friseurdienstleistungen bieten Liedtkes auch Kosmetik, Mani- wie Pediküre an. Die medizinische Fußpflege – sie lief auch während des Lockdowns weiter – sorgte für einige wenige Einnahmen. Trotz allem waren die Verluste hoch.

Ärgerlich sei angesichts dessen insbesondere, „dass wir bis dato noch keine Abschläge der November- und Dezemberhilfen erhalten haben. Die Formulare auf Überbrückungshilfen ab Januar waren erst ab gestern verfügbar“, sagt Anja Liedtke. Dass der kosmetische Bereich noch geschlossen bleibt, dafür hat sie durchaus Verständnis. „Beim Frisieren stehen wir nicht in der Atemzone; bei der Kosmetikbehandlung ist das genau umgekehrt“, befürwortet sie dies.

„Es ging ans Eingemachte“

In der Perleberger Krämerstraße hat Carola Mostaller ihren Friseursalon. Über eine Rufumleitung erreichten sie die Kunden am Tag nach der Lockerungsentscheidung. Rund 50 Kunden riefen bis zum Donnerstagmittag bei ihr an, um einen Termin zu vereinbaren.

Erleichterung nach zehrenden Lockdown-Wochen macht sich breit. „Kredite musste ich nicht aufnehmen, aber es ging ans Eingemachte“, berichtet die 59-Jährige. Seit Jahren sei sie am Markt etabliert und konnte für die Altersvorsorge ansparen. Diese Ersparnisse haben sich durch die Schließungswellen deutlich reduziert. Das bringe die Geschäftsinhaberin inzwischen zur Überlegung, ihren anvisierten Ruhestand mit 65 aufgrund der Pandemie nach hinten zu schieben und länger zu machen, um die Ersparnisse wieder aufzufüllen.

Hoher Aufwand für Erfüllung der Corona-Hygieneauflagen

In anderen Salons hörten potenzielle Kunden eine Ansage vom Band, dass Termine ab dem.1. März erst vereinbart werden, wenn klar ist, welche Hygieneauflagen noch zu erfüllen sind. Dass die Regularien noch weiter anziehen, konnte sich Carola Mostaller nicht vorstellen.

„Wir machen viel, bei uns könnte man schon beinahe eine OP durchführen“, verdeutlicht sie den betriebenen Aufwand um Hygieneauflagen. Dazu gehöre etwa das Arbeiten mit Wegwerfumhängen, Masken und Visieren. Dazu kommen regelmäßige Desinfektion und Abstandsgebote.

„Richtig, dass Friseure wieder öffnen dürfen“

„Es ist richtig, dass Friseure wieder öffnen dürfen“, sagt Kreishandwerkermeister Heiko Wegner aus Karstädt. Bei den Kosmetikstudios plädiere er für eine differenziertere Betrachtung, weil nicht jede kosmetische Behandlung gleich nah am Kunden erfolge.

Seine Botschaft an die Politik – auch mit Blick auf potenziell neue Lockdown-Zeiten: Geringverdiener dürften nicht mit 60 oder 67 Prozent Kurzarbeitergeld „abgespeist“ werden. Davon könnte manche Friseurin schlicht nicht leben.

Die Differenz müsse ausgeglichen werden, bekräftigt Heiko Wegner – nicht von den ohnehin schon gebeutelten Betrieben, sondern stattdessen vom Bund.

Von Susann Salzmann