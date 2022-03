Prignitz: Berge ist bereit für die flüchtenden Menschen aus der Ukraine 

Perleberg

Es herrscht eine ungewohnte Unruhe an diesem Sonnabend auf dem Schulhof in Berge. Kinder, Eltern, Lehrer – alle sind auf den Beinen, aber Unterricht ist nicht vorgesehen. Stattdessen packen alle mit an für den guten Zweck und sammeln Spenden für die Menschen, die auf der Flucht aus der Ukraine früher oder später auch in der Prignitz ankommen können.

Gemeinde Berge: Spendenaktion für die flüchtenden Menschen aus der Ukraine

Offiziell beginnt die Spendenaktion um 9 Uhr, aber die ersten sind schon früher da und tragen Kartons, Säcke, Taschen und somit alles, was nützlich sein kann, hinein. Die Feuerwehr Berge hilft beim Sortieren, die Mitglieder des Dorf- und Kulturvereins „Leben in Berge“ sind auch mit im Einsatz und nehmen die vielen Kisten entgegen.

Bist unter die Decke stapeln sich in der Grundschule in Berge die Spenden. Quelle: Stephanie Fedders

Bis unter die Decke stapeln sich die Hilfsgüter. Getrennt nach den Bedürfnissen für Kinder, Frauen, ältere Menschen. Decken, Schlafsäcke, Hygieneartikel. Vorbeigebracht nicht nur von den Einwohnern aus Berge, sondern auch aus Perleberg, Lenzen und dem Nachbarkreis. „Ein großes Dankeschön an die Spender und alle, die hier mithelfen“, sagt Nadja Schumacher. Die stellvertretende Schulleiterin hat die Aktion maßgeblich vorbereitet und ist wie alle anderen überwältigt von der Resonanz.

„Jetzt haben wir mehr als genug“, weiß Schumacher und bietet an, die Spenden abzugeben an andere, die helfen wollen. Dafür könne sich jeder in der Grundschule in Berge melden.

Krieg gegen die Ukraine: In der Gemeinde Berge werden Wohnungen vorbereitet

Ein paar Meter weiter, in den Wohnblöcken an der Schulstraße, sind zeitgleich starke Frauen und Männer gefragt. Die Räume, die die Gemeinde den flüchtenden Menschen zur Verfügung stellen will, müssen hergerichtet werden. Bislang standen sie leer, aber eine Wohnung ist jetzt bezugsfertig, sagt Bürgermeisterin Susanne Scherfke-Weber, die sich über eine großzügige Geste ganz besonders freut: „Wir konnten eine Einrichtung aus Karstädt übernehmen inklusive Waschmaschine und Kühlschrank.“

Viele packen in Berge mit an, um die Wohnungen einzurichten. Quelle: Stephanie Fedders

Wie viele andere aus der Prignitz hat die Gemeinde den Wohnraum beim Landkreis gemeldet und wartet jetzt auf den ersten Anruf, dass die Unterkünfte gebraucht werden. Dank der Nähe zur Schule, zur Kita, zum Arzt und zum Supermarkt wäre Berge gut für Familien geeignet, bekräftigt Scherfke-Weber.

Perleberg: Eine Friedenskundgebung und jede Menge Hilfsgüter für die Flüchtenden aus der Ukraine

Sachspenden kommen am Sonnabend auch in Perleberg reichlich zusammen. Sie werden während der Friedenskundgebung auf dem Großen Markt entgegengenommen und sollen an die Stiftung in Lobetal weitergegeben werden, sagt Stadtverordneter und Veranstalter Thomas Domres.

Auch in Perleberg wurden aus Anlass der Friedenskundgebung Hilfsgüter gesammelt. Die Stadtverordneten Nicole Bahr (rechts) und Thomas Domres sowie Steffi Müller packen mit an. Quelle: Stephanie Fedders

Aber es sind nur wenige Menschen, die sich am späten Vormittag vor dem Rathaus versammeln. Offizielle Vertreter des Landkreises oder der Kreisstadt fehlen gänzlich. Anja Kramer, Bürgermeisterin der Gemeinde Plattenburg, spricht für alle Verwaltungschefs in der Prignitz und davon, dass sich die elf Kommunen untereinander eng abstimmen.

Eva-Maria Menard, Superintendentin des Kirchenkreises Prignitz, dankte Pfarrerin Verena Mittermaier und Olaf Glomke vom Team der Notfallseelsorge stellvertretend für alle, die sich in diesen Tagen für die flüchtenden Menschen einsetzen. Das tat auch Susanne Seidel vom Migrationsdienst des Awo-Kreisverbandes: „Wir werden wie 2015 unserem Auftrag gerecht werden und in diesen schweren Zeiten erfüllen.“ Auf die Erfahrungen und das Netzwerk werde man aufbauen.

Informationen und Ansprechpartner stehen auf den Internetseiten www.landkreis-prignitz.de, www.kirchenkreis-prignitz.de und www.wittenberge.de.

Von Stephanie Fedders