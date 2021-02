Prignitz: Breite Unterstützung für ein eigenes Impfzentrum 

Perleberg

Das Signal aus dem Brandenburgischen Gesundheitsministerium zur Errichtung eines Impfzentrums in der Prignitz weckt nicht nur Erwartungen, sondern auch die Bereitschaft seitens der Verwaltungen, Wohlfahrtsverbände und des Kreiskrankenhauses, darüber hinaus Unterstützung anzubieten.

Impfzentrum Prignitz: Landkreis wartet auf konkrete Informationen des Landes

Im Laufe der Woche hofft die Kreisverwaltung auf konkrete Informationen seitens des Landes, wann am möglichen Standort Rolandhalle in Perleberg die ersten Impfungen stattfinden können. Laut Schreiben des Gesundheitsministeriums als Antwort auf den gemeinsamen Brief von Landkreis, Städten und Gemeinden vom 13. Januar wird ein Impfzentrum in der Prignitz für Ende Februar in Aussicht gestellt.

Anzeige

Als Ansprechpartner beim Landkreis sorgt Marcus Bethmann dafür, dass für den Tag x vor Ort alles vorbereitet ist. „Wenn der Impfstoff kommt, werden wir bis dahin die notwendigen Strukturen schaffen“, sagt Bethmann, der den Bereich Brand- und Katastrophenschutz beim Landkreis leitet. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wollen auch das Deutsche Rote Kreuz und das Kreiskrankenhaus Prignitz dabei helfen.

Eberhard Arndt gehört als Arzt zu den mobilen Impfteams in der Prignitz, die in den Seniorenheimen aktiv sind. Quelle: Stephanie Fedders

Das DRK in der Prignitz verweist auf die Strategie des Landesverbandes, sich vor Ort einzubringen. Das passiert bereits durch den Einsatz der mobilen Impfteams in den Senioreneinrichtungen und könnte auch in einem Impfzentrum in Perleberg geschehen. „Wir haben schon erste personelle Überlegungen getroffen“, erklärt Geschäftsführer Dietrich Döring.

Impfen in der Prignitz: DRK und Kreiskrankenhaus wollen helfen

Als einen Baustein in der Impfstrategie für die Prignitz sieht sich auch das Kreiskrankenhaus. „Wir stehen Gewehr bei Fuß, wenn wir impfen sollen“, sagt Geschäftsführer Karsten Krüger mit Verweis auf den geänderten Rahmenvertrag mit dem Land. Demnach darf das Krankenhaus jetzt auch Mitarbeiter stationärer oder ambulanter Pflegeeinrichtungen von anderen Trägern impfen. Bislang galt das nur für das eigene Personal innerhalb der Unternehmensgruppe.

Dass sich die Prignitz in den kommenden Monaten breiter und damit dezentraler aufstellt, liegt auch im Interesse vieler Verwaltungschefs. Neben einem stationären Impfzentrum wäre der Einsatz in der Fläche wünschenswert. „Da würden wir gerne einen Schwerpunkt sehen und uns auch einbringen“, sagt Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann.

Unterstützung kommt auch aus der Gemeinde Groß Pankow mit ihren 39 Orten. „Es wäre sehr zielführend, über eine dezentrale Strategie nachzudenken“, sagt Bürgermeister Marco Radloff. Es gebe in den Dörfern auch genügend kommunale Immobilien, die dafür zur Verfügung gestellt werden könnten.

Von Stephanie Fedders