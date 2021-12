Prignitz: Corona-Fälle durch Fehler nicht ans RKI übermittelt

Perleberg

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Prignitz konnten gar nicht oder nur teilweise an das Robert Koch Institut (RKI) übermittelt werden. Wie die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag berichtet, gibt es offenbar einen Übermittlungsfehler und das wohl auch über die Prignitz hinaus. Das betreffe sowohl die Schnittstelle zum Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) in Potsdam als auch zum Robert Koch Institut.

Deshalb fielen die vom RKI gemeldeten Neuinfektionen am Mittwoch – anders als vom Gesundheitsamt angekündigt – relativ gering aus. Dort war am Morgen von sieben neuen Corona-Fällen binnen 24 Stunden die Rede. In den vergangenen sieben Tagen gab es nach deren Angaben 313 Neuinfektionen in der Prignitz. Das Robert Koch Institut hat eine Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner von 411,3 für den Landkreis ausgewiesen. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,77.

253 neue Corona-Fälle in der Prignitz

Die tatsächlichen Zahlen liegen jedoch weitaus höher. Wie das Gesundheitsamt bereits am Dienstag mitteilte gab es in der Prignitz 153 Neuinfektionen an einem Tag, am Mittwoch waren es weitere 100 neue Corona-Fälle. Die meisten Neuinfektionen gibt es demnach in Wittenberge mit 63 und 23 neuen Corona-Fällen am Dienstag und Mittwoch. Hinzu kamen drei weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl liegt mittlerweile bei 173, davon 45 in Pritzwalk.

Wann der Übertragungsfehler zum LAVG und RKI wieder behoben sein wird, dazu konnte der Landkreis Prignitz am Mittwoch keine Aussage treffen. „Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung arbeiten mit Hochdruck daran, diese Fehler abzustellen, die eventuell mit einem Softwareupdate zusammenhängen könnten“, hieß es.

22 Infizierte im Kreiskrankenhaus Prignitz

Nach dem Corona-Ausbruch am Dienstag im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg mit 16 Infektionsfällen sind am Tag darauf weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mittlerweile betrifft das 22 Menschen – davon 14 Mitarbeiter und acht Patienten, wie die Deutsche Presseagentur (dpa) am Mittwoch berichtet. Schlimmere Verläufe bei den Betroffenen gebe es nicht. Mitarbeiter würden aus anderen Bereichen abgezogen, es werde sich auf die Akutversorgung konzentriert.

Von Marcus J. Pfeiffer