Perleberg

Ein einziges, einsilbiges Wort reicht aus und bei den drei Männern im Boot steigt die Anspannung. „Fisch!“ schalt es von der Perleberger Ziegelhofbrücke hinunter. Unter der Wasseroberfläche der Stepenitz sind die Umrisse eines Lachses zu erkennen, der stromabwärts schwimmt.

Seit 1999 werden Lachse in der Stepenitz wieder angesiedelt

Auf Höhe des Bootes ist sein Leben in Freiheit erst einmal beendet. Er geht den Männern ins Netz und landet in der mit Wasser gefüllten Box. Sein Schicksal ist besiegelt. Aber der Weg in die Pfanne bleibt ihm erspart.

Der Blick und die Schnelligkeit sind entscheidend, damit die Lachse nicht entwischen. Quelle: Stephanie Fedders

Mit einer Angelpartie hatte die Tour auf dem am wenigsten verbauten und saubersten Fluss Brandenburgs so gar nichts zu tun. Die Männer sind unterwegs im Dienste der Wissenschaft – für das 1999 ins Leben gerufene Projekt zur Wiederansiedlung der Lachse und Meerforellen in der Stepenitz.

Jedes Jahr aufs Neue von Mitte Oktober bis kurz vor Weihnachten treffen sich Mitarbeiter des Instituts für Binnenfischerei aus Potsdam-Sacrow sowie Mitglieder der Anglerverbände und des Fliegenfischervereins Berlin/ Brandenburg ( Fario e. V.) einmal in der Woche in Perleberg, um den Bestand zu kontrollieren.

Niedriger Wasserstand erschwert den Fischen den Aufstieg

An diesem letzten Einsatz des Jahres hält sich die Erwartung in Grenzen. Der Wasserstand der Stepenitz ist über die vergangenen Jahre eigentlich immer zu niedrig gewesen und hat den Fischen das Leben für den Aufstieg in die Laichgewässer entsprechend schwer gemacht.

„Wir haben insgesamt zu wenig Niederschlag gehabt“, erklärt Mirko Beutling vom Fliegenfischerverein, der in Silmersdorf ehrenamtlich die Aufzucht des Nachwuchses im Bruthaus betreut.

Außerdem bräuchten die Fische bei ihrer Rückkehr aus dem Atlantik in ihre Kinderstuben eine „Welle“ als Anreiz und Auftrieb, wie sie sich bei starkem Regen in der Stepenitz bildet. „Das wären die richtigen Rahmenbedingungen, aber das ist dieses Jahr komplett ausgefallen“, sagt Mirko Beutling.

Vier Lachse gehen in der Stepenitz ins Netz

Dafür fällt die Bilanz am Ende der Tour aber sehr positiv aus. Vom Stadtgraben fuhr das Trio den Fluss bis zum Rieselwehr an den Schrebergärten hinab. Vier Lachse und fünf Meerforellen sind auf dem Weg eingefangen worden.

Jetzt werden sie vorsichtig herausgehoben und auf die Trage gelegt. Ein Stück Schwanz guckt heraus. Kapitale Burschen sind dabei, gut zu erkennen an den markanten roten Punkten auf der Haut. Aber noch etwas anderes fällt auf: Eine große Schürfwunde an der Seite, wie sie durch scharfkantige Steine entstehen kann, wenn die Lachse am Grunde des Flusses die so genannten Laichgruben ausschlagen.

Nachdem der Fang in die Transportbecken umgezogen ist, geht es nach Silmersdorf ins Bruthaus, wo die eigentliche Arbeit beginnt. Hier werden die Eier der Weibchen gewonnen und mit dem Sperma der Männchen befruchtet.

Mirco Beutling aus Silmersdorf hilft bei der Aufzucht

Auf den Beitrag, den Mirko Beutling und seine Mitstreiter in ihrer Freizeit mit der Aufzucht leisten, kann Steffen Zahn vom Institut für Binnenfischerei nicht verzichten. „Die Angler sind ein wichtiger Partner. Wenn sie nicht mitmachen würden, wäre das Projekt zum Scheitern verurteilt“, sagt Zahn.

Durch den Einsatz der vergangenen Wochen an der Stepenitz sind insgesamt 14 Lachse und 69 Meerforellen für die Aufzucht gewonnen worden. Im Vergleich zu der Zahl an Jungtieren, die jedes Jahr in den Fluss ausgesetzt werden – Anfang November waren es erneut 50 000 junge Lachse – scheint die Quote zwar sehr gering zu sein, aber es gibt auch Erfolgserlebnisse.

Lachse sollen nicht gefangen werden

Dann nämlich, wenn markierte Fische ins Netz gehen, die schon einmal den weiten Weg zurück in die Stepenitz bewältigt haben. Vier Rückkehrer waren dieses Jahr dabei. Sie haben sich die Elbe flussaufwärts gekämpft und sind dann bei Wittenberge nach links in die Stepenitz abgebogen. Dank ihres Geruchssinns finden sie wieder zurück in das Gewässer, wo sie ihre Kindheit verbracht haben.

Damit die Lachse langfristig wieder in den Prignitzer Flüssen heimisch werden und sich der Bestand dauerhaft stabilisiert, bitten die Beteiligten alle Hobbyangler, gefangene Lachse zu verschonen.

„Es wäre schön, wenn man ein Foto macht und den Fisch dann wieder zurücksetzt“, sagt Ulrich Thiel, Gewässerwart des Landesanglerverbandes Brandenburg. „Nur so haben sie eine Chance, zurückzukehren.“

