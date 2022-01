Das geht ja gut los: Gleich zwei neue Erdenbürger erblickten am Neujahrstag im Kreiskrankenhaus Prignitz das Licht der Welt. Luca Gäbler ist einer von ihnen. Mittlerweile sind es bereits vier Neugeborene anno 2022.

Luca Gäbler ist eins der beiden Prignitzer Neujahrsbabys, die am 1. Januar 2022 im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg zur Welt gekommen sind. Geboren wurde er am Neujahrstag um 15.27 Uhr. Er ist der ganze Stolz seiner Mutter Dana Gäbler. Quelle: Kreiskrankenhaus Prignitz