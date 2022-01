Perleberg

Eine 21-jährige Fahrschülerin hat einem Prignitzer Fahrlehrer offenbar ein gefälschtes Zertifikat über eine angeblich bestandene theoretische Prüfung vorgelegt. Der Fahrlehrer informierte darüber am Mittwoch den Prüfer, dessen Name unter dem gefälschten Dokument stand, das dieser aber weder selbst abgestempelt noch unterschrieben hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Polizei nimmt Anzeige wegen Urkundenfälschung auf

Die gefälschte Urkunde entsprach weder in der Papierart, noch in der Formgebung den Urkunden des Prüfers. Zudem wurde die theoretische Prüfung am fraglichen Tag durch einen anderen Kollegen abgenommen, informierte die Polizei weiter.

Die Beamten nahmen einen Anzeige wegen Urkundenfälschung auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Eine bestandene theoretische Prüfung ist Voraussetzung, um die praktische Fahrprüfung absolvieren zu dürfen.

Von MAZonline