Prignitz: Fehler im Bußgeldkatalog – Bescheide müssen wohl korrigiert werden

Einmal nach dem Einfahren in eine Ortschaft nicht gleich auf Bremspedal getreten, den Wagen ausrollen lassen und dann blitzt es: Nach dem neuen Bußgeldkatalog können Temposündern bei 21 km/h über dem Erlaubten innerhalb geschlossener Ortschaften und 26 km/h außerorts Fahrverbote ausgesprochen werden. Das ist nun wegen eines Formfehlers im Gesetz vorerst Geschichte. Stellt sich aber die Frage, wie der Landkreis Prignitz und die Polizei mit den neuen Gegebenheiten umgehen.

Landkreis Prignitz kann derzeit keine genaue Auskunft geben

Auf Anfrage beim Landkreis Prignitz kann Frank Stubenrauch, zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, nur wenig Auskunft geben. „Die Beantwortung ist nicht so einfach“, heißt es von ihm.„Das Land hat nach Aufforderung durch den Bund den neuen Bußgeldkatalog gestoppt.“ Somit ist diese Reglung auch für die Prignitz gültig.

Die Polizei muss sich wieder umstellen. Quelle: Peter Geisler

Eine genaue Zahl, wie viele Personen im Landkreis Prignitz durch ein vom Kreis betriebenen Blitzer bei Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt wurden, kann nicht genannt werden. Man führe dort keine genaue Statistik und die aktuelle Situation mache es zudem noch schwieriger, meint Stubenrauch. Unter Vorbehalt rechne man aber damit, das viele Bußgeldbescheide korrigiert werden müssen.

Bußgeldbescheide müssen wohl korrigiert werden

Der Kreissprecher verweist an das Innenministerium in Potsdam. In einer Mitteilung des zuständigen Pressesprechers, Martin Burmeister heißt es: Nach einer Abstimmung mit dem Brandenburger Verkehrsministerium, ist die Anwendung des geänderten Bußgeldkataloges mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Somit ist der alte Katalog seit dem 2. Juli wieder gültig.

Gilt es nur noch zu klären, was mit denen passiert, die vor dem 2. Juli geblitzt wurden oder gar ein Fahrverbot erhalten haben. „Sämtliche Bußgeldbescheide, die nach dem geänderten Katalog erteilt wurden und noch nicht rechtskräftig sind, müssen korrigiert werden“, sagt Burmeister.

Wie mit bereits rechtskräftigen Bescheiden umgegangen wird, soll derzeit vom Bundesverkehrsministerium geprüft werden. Ein Ergebnis soll bis Mitte Juli vorliegen. Auf diese Entscheidung wartet auch der Landkreis Prignitz, bevor er weitere Schritte einleitet.

Polizei muss ebenfalls noch viele Fragen klären

Bei der Polizei stehe man aktuell auch noch vor vielen ungeklärten Fragen, wie Julian Kindt von der Pressestelle der Polizeidirektion Nord in Neuruppin es versucht zu formulieren: „Für uns gibt es da auch noch eine Menge zu klären“ sagt er.

Vorerst wieder alter Bußgeldkatalog in Kraft

Für die Männer und Frauen der Polizei gilt vorerst wieder der alte Bußgeldkatalog. Das bedeutet, wer mit einer Geschwindigkeit von 31 km/h im Ort und 41 km/h außerhalb erwischt wird, muss nicht nur tief ins Portemonnaie greifen, sondern auch der Führerschein ist dann weg.

Wie man aber mit denen umgeht, die vor dem 2. Juli zu schnell waren, kann derzeit nicht klar gesagt werden, zumindest nicht in der Polizeidirektion Nord. Auch hier wird auf eine Entscheidung des Innenministeriums gewartet.

Bis es einen klaren Fahrplan gibt, wie mit den schon ausgestellten Bescheiden und Fahrverboten umgangen wird, heißt es jetzt noch warten. Eines ist sicher: Es wird ein enormer Aufwand für den Landkreis Prignitz werden, die Korrekturen auszustellen.

Von Julia Redepenning