Perleberg

Die Impf-Priorisierung ist aufgehoben, aber im Impfzentrum Perleberg sind noch massenhaft Termine frei, genauer gesagt: etwa noch 1500 für die laufende Woche. Wie passt das zusammen?

Johannes Neumann, der für das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Prignitz das Impfzentrum in der Rolandhalle leitet, erklärte dazu, dass sich die Ausgangssituation mittlerweile erheblich verändert habe – und zwar nicht nur, weil nun die Impfungen komplett freigegeben sind. „Bisher waren wir immer in Mangelwirtschaft“, sagt Neumann. Soll heißen: Bekanntlich war die Zuweisung des Impfstoffs über Monate zu knapp gewesen. Was nun anders ist: „Jetzt haben wir für unsere Kapazitätsgröße eine ausreichende Menge.“

Man kann noch ganz kurzfristig einen Termin bekommen

In der vergangenen Woche habe man ein Zusatzkontingent erhalten. Doch schon da konnte nicht der gesamte Impfstoff im Zentrum verimpft werden, weil sich zu wenige Menschen angemeldet haben. Neumann sagt: „Wir haben noch Impfstoff übrig, der jetzt zum normalen Kontingent hinzukommt. Wir können mehr impfen, aber die Impflinge fehlen uns.“ Darum sind in dieser Woche 1500 zusätzliche Impfungen möglich – die Gesamtkapazität für die laufende Woche bezifferte Neumann mit etwa 4700 Impfungen.

Tatsächlich könnten Kurzentschlossene in dieser Situation ganz schnell zu ihrer Impfung kommen. „Sie könnten sich für morgen früh anmelden und bekämen den Termin auch“, betonte Johannes Neumann gestern. Selbst für den Montag gab es zu diesem Zeitpunkt noch 300 freie Termine. Und es scheint kein originär Perleberger Phänomen zu sein. Ein Blick ins benachbarte Impfzentrum in Kyritz zeigt: Auch dort sind noch Termine frei.

Priorisierung auch im Corona-Impfzentrum aufgehoben

Die Aufhebung der Priorisierung gilt dabei natürlich auch für das Impfzentrum: „Über 16 Jahren dürfen wir wieder jede Person impfen, die impffähig ist“, erläuterte Neumann weiter. Das bedeutet, dass lediglich bei ärztlichen Einwänden eine Impfung versagt werden kann.

Ob es nach der Freigabe der Impfungen nun einen Schub geben wird, lässt sich wohl noch nicht sagen – aber der Termin dafür war ja schon vorher bekannt. Bleibt die Frage, wie sich das bei der anderen Säule des Impfgeschehens, der Impfung in Hausarztpraxen, auswirkt.

Hausarzt: Patienten sagen ab, weil im Impfzentrum Termine frei sind

Bislang sei die Lage relativ entspannt. Auf MAZ-Anfrage erklärte eine Mitarbeiterin des Wittenberger Hausarztes Thomas Martens sogar, dass die Nachfrage nach einem Impftermin derzeit sogar rückläufig sei: „Am Montag riefen Patienten bei uns an und sagten ihre Termine ab“, berichtete sie. Der Grund dafür sind die zahlreichen freien Impftermine im Perleberger Impfzentrum. Viele Patienten konnten spontan dort einen Termin bekommen.

In der Wittenberger Hausarztpraxis von Thomas Martens werden derzeit die Stoffe von Biontech und Astrazeneca verabreicht. „In der Woche impfen wir bis zu 100 Patienten“, sagte die Mitarbeiterin, „es waren auch schon bis zu 120 pro Woche. Jetzt ist die Nachfrage aber geringer geworden.“ Anfragen von Jugendlichen, die sich ab dieser Woche ebenfalls impfen lassen dürfen, gibt es bislang keine.

Kreiskrankenhaus ist mit den Corona-Impfungen durch

Ebenfalls gute Nachrichten zum Thema Impfen gab es aus dem Kreiskrankenhaus. „Wir sind mit unseren Impfungen jetzt durch“, erklärte Jacqueline Braun, Referentin für Marketing und Kommunikation am Kreiskrankenhaus, am Montag.

Neben dem eigenen Personal wurden unter anderem Lehrer und Erzieher immunisiert. am vergangenen Freitag konnten die letzten Schutzimpfungen verabreicht werden. „Wir kommen am Ende auf eine stolze Summe“, sagte Braun, „wir konnten mehr als 3500 Personen in unserem Haus impfen.“

Vorerst werden keine Termine mehr im Perleberger Krankenhaus angeboten. Das hängt damit zusammen, dass die Einrichtung eine Erlaubnis für das Impfen von bestimmten Berufsgruppen vom Land erhalten hatte – jene Personen sind jetzt alle vollständig geimpft. Wie viele Prignitzer bereits von den Hausärzten ihren Piks erhalten haben, ist aktuell nicht bekannt, da es keine Zahlen von der Kassenärztlichen Vereinigung zu diesem Thema gibt.

Von Bernd Atzenroth und Julia Redepenning