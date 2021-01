Wittenberge

Die Handwerker sind fertig geworden, die ersten Gäste bereits eingezogen, und ein Pate ist auch schon gefunden: Das Hospiz in Wittenberge hat wie vorgesehen am Freitag offiziell seinen Betrieb aufgenommen und damit den selbstauferlegten Zeitplan trotz der Corona-bedingten Einschränkungen eingehalten.

Hospiz in Wittenberge öffnet nach 15 Monaten Bauzeit

Die entsprechende Anerkennung für den Mut, die erste Einrichtung dieser Art in der Prignitz auf den Weg zu bringen, war allen Beteiligten bei der virtuellen Eröffnungsveranstaltung sicher. „Es ist nicht selbstverständlich, alles baulich und organisatorisch während einer Pandemie umzusetzen“, lobt Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann via Videobotschaft.

Blick in eines der Zimmer des stationären Hospizes, die alle über ein Bad und eine Terrasse verfügen. Zehn Plätze können aktuell angeboten werden. Quelle: Stephanie Fedders

Auch Dieter Nürnberg war die Erleichterung anzumerken, dass es dreieinhalb Jahre nach der Bedarfsermittlung und 15 Monate nach dem Baustart nun im Elsternweg 15 losgehen kann. „Wir haben es mit den geplanten Kosten geschafft“, freut sich der Geschäftsführer der Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft, des Trägers des Hauses mit Sitz in Neuruppin.

Rund drei Millionen Euro hat der Bau auf dem 6500 Quadratmeter großen Grundstück gekostet. 800 Quadratmeter umfasst der stationäre Bereich, weitere 500 Quadratmeter kommen hinzu, unter anderem für das Tageshospiz, das im kommenden Jahr in Betrieb gehen soll.

Aus acht Standorten in Wittenberge fiel die Wahl auf den Elsternweg

„Wir haben uns acht Standorte in Wittenberge angesehen“, erinnert der Hospizleiter Stephan Michelis an die Anfänge. Das Areal am Elsternweg hat am Ende überzeugt mit einer kurzen Anbindung an die nächste Bushaltestelle in der Lenzener Straße, wodurch wiederum auch der Bahnhof schnell zu erreichen ist. Die vielen Zugverbindungen haben letztendlich auch den Ausschlag für den Standort in der Elbestadt gegeben.

Der Hospizleiter Stephan Michelis an seinem Arbeitsplatz. Quelle: Stephanie Fedders

Dennoch geht der Blick weit über Wittenberge hinaus, wenn es um die Betreuung und Begleitung unheilbar kranker Menschen auf ihrem letzten Lebensabschnitt geht. „Uns ist sehr bewusst, welche Lücke geschlossen wurde. So etwas fehlte vor Ort“, sagt Oliver Hermann und spricht von einem „Angebot für die Region“.

Aufmerksam verfolgen auch die Partnern des Hospizes das Engagement: Pfarrer Olaf Glomke, Vorstandsmitglied des Fördervereins, berichtet von vielen Fragen im Kreiskrankenhaus in Perleberg zur neuen Einrichtung.

Förderverein Prignitzer Hospiz ein wichtiger Partner

Dessen Geschäftsführer Karsten Krüger spricht von einer Versorgungslücke, die sich schließt: „Wir begrüßen es außerordentlich, dass in der Prignitz ein wohnortnahes Hospiz errichtet wurde.“ Als Mitglied des Fördervereins werde das Kreiskrankenhaus den Hospizgedanken weiter unterstützen.

Blick in das Esszimmer und den angrenzenden Wohnbereich, der allen Gästen offen steht. Quelle: Stephanie Fedders

Um in der Prignitz und darüber hinaus wahrgenommen zu werden, ist auch die Arbeit des Fördervereins Prignitzer Hospiz unerlässlich, der unermüdlich um Unterstützung wirbt. 75 000 Euro haben die Mitglieder – aktuell sind es 151 – schon als Eigenanteil aufgebracht. Künftig muss der Verein um den Vorsitzenden Torsten Bock fünf Prozent zu den jährlichen Betriebskosten beisteuern.

Udo Schenk übernimmt die Schirmherrschaft für das Hospiz

Vielleicht hilft dabei auch ein prominentes Zugpferd: Der Schauspieler und Wittenberger Ehrenbürger Udo Schenk, der dem Hospiz im Herbst vergangenen Jahres 5000 Euro gespendet hat, übernimmt die Schirmherrschaft für das Haus. „Er macht das sehr gern und hat uns per SMS einen guten und erfolgreichen Start gewünscht“, berichtet Torsten Bock, der sich bei allen Spendern für die großzügige Hilfe bedankt. Es sei „eine unglaubliche Summe“, die bereits zusammengekommen ist.

Informationen zum Angebot des Hospizes und zur Arbeit des Fördervereins stehen im Internet auf der Seite www.hospiz-prignitz.de

Von Stephanie Fedders