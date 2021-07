Perleberg

Seit dem 19. März haben insgesamt 74 Bundeswehrsoldatinnen und –soldaten den Landkreis Prignitz regelmäßig bei der Bewältigung der Corona-Krise in den unterschiedlichen Bereichen unterstützt. Am Freitag sind im Impfzentrum Prignitz in Perleberg nun die letzten Kameradinnen und Kameraden feierlich verabschiedet worden.

74 Soldatinnen und Soldaten halfen

Landrat Torsten Uhe, Sparkassen-Vorstandsvorsitzender André Wormstädt, Impfzentrum-Leiter Johannes Neumann, Oberstleutnant Patrick Hoppe und Dietrich Döring, Geschäftsführer des DRK Prignitz, den anwesenden Streitkräften stellvertretend für den tatkräftigen Einsatz und die unkomplizierte Zusammenarbeit und überreichten anschließend die begehrten Einsatzcoins. Gerade die Hilfe im Gesundheitsamt des Landkreises – unter anderem bei der Kontaktnachverfolgung – und die Unterstützung im Impfzentrum wurde dabei von den Sprechern herausgestellt.

Großes Lob auch aus der Bevölkerung

Landrat Uhe betonte in seiner Danksagung, dass er die kreisübergreifende gute Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, im Speziellen mit Oberst Olaf Detlefsen, Kommandeur des Landeskommandos Brandenburg, besonders wertschätze. „Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und auch das bei mir persönlich eingegangene positive Feedback vieler Prignitzerinnen und Prignitzer für die geleistete Arbeit der Bundeswehr vor Ort an Sie weitergeben“, betonte Uhe in seiner Rede.

