Prignitz: Mehrere Betrugsfälle beim Online-Handel

Wittenberge/Perleberg

In der Prignitz haben sich kürzlich zwei Fälle von Internet-Betrug ereignet. So bot ein 37-jähriger Wittenberger einen Kühlschrank auf einer Online-Plattform zum Verkauf an – und fand Abnehmer. Kurz darauf kontaktierte der Käufer den Prignitzer erneut und forderte mehrere tausend Euro wegen ausstehender Zollgebühren. Andernfalls würde er in Haft genommen. Der Geschädigte glaubte den Schilderungen und zahlte, erst später wurde er misstrauisch und entschied sich, Anzeige wegen Erpressung zu erstatten.

In Perleberg bot eine 33-Jährige ebenfalls Waren im Internet an und erhielt am Dienstag ein Angebot. Der Bezahlvorgang sollte über ein Onlinesystem abgewickelt werden. Um das Geld zu überweisen, benötigte der Käufer die persönliche Mailadresse der 33-Jährigen. Auch forderte er sie auf, den SMS-Code mitzuteilen. Mit diesem sogenannten Verifizierungscode gelang es dem Unbekannten, die Zugangsdaten zum Onlinekonto der Prignitzerin zu ändern. Danach kaufte er Ware für etwa 60 Euro. Die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei.

Von MAZonline