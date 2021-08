Perleberg/Bad Wilsnack

Am Wochenende gab es in der Prignitz bei mehreren Verkehrsunfällen zwei schwer und zwei leicht Verletzte. Ein Mann musste mit einem Schock behandelt werden.

Von der Sonne geblendet

Am Freitagmorgen ereignete sich in der Bad Wilsnacker Töpferstraße ein Verkehrsunfall. Der 84-jährige Fahrer eines Renault wurde offenbar von der Sonne geblendet, sodass er einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Verkaufswagen übersah.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Verkäuferin, die sich im Verkaufswagen aufhielt und der 84-jährige leicht verletzt. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst in KKH Perleberg gebracht. Der Pkw war nicht weiter fahrfähig und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit 5000 Euro angegeben.

Krad kommt von Fahrbahn ab – Fahrer verletzt sich schwer

Ebenfalls am Freitag, gegen 12:40 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 13 zwischen Putlitz und dem Abzweig Nettelbeck ein Verkehrsunfall. Der 65-jährige Fahrer eines Krades kam in einer Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab.

Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Schwerin geflogen werden. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es war nicht weiter fahrbereit und wurde durch einen Bekannten geborgen.

Auto stößt in Kreisverkehr mit Radfahrerin zusammen – Frau wird schwer verletzt

Ein weiterer Unfall mit einer schwer verletzten Person ereignete sich am Samstagabend in Perleberg. Im Kreisverkehr in der Putlitzer Straße fuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Rad und wurde offenbar von einem 64-jährigen Autofahrer übersehen. Die Radfahrerin stürzte bei der Kollision über die Motorhaube zu Boden und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie wurde sie ins Perleberger Krankenhaus.

Am Pkw entstand Sachschaden, er ist aber weiter fahrbereit. Der 64-jährige Fahrer erlitt einen Schock. Aufgrund der Schwere der Verletzungen der Radfahrerin wurde der Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Neuruppin informiert – es wurde der Einsatz eines Gutachters angeordnet.

Von MAZonline