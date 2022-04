Perleberg

Eine Messe, fünf Sterne und sechs Fahrräder – die Prignitz ist bereit für den Saisonstart im Tourismus, der mit dem bevorstehenden Osterwochenende eingeläutet wird. Die Gäste können sich auf bewährte Angebote und neue Möglichkeiten der Urlaubsgestaltung in der Region freuen. Und natürlich dank der Lockerungen wieder mehr unternehmen.

Die Prignitz startet Ostern in die Urlaubssaison

Darauf kann Torsten Engelbrecht in der Tourist-Information in Bad Wilsnack endlich mit positiven Nachrichten reagieren, jetzt, da einer der Anziehungspunkte vor Ort wieder leichter zugängig ist. „Die Therme kann wieder mit weniger Aufwand besucht werden“, sagt Engelbrecht und berichtet von Extra-Angeboten für die Gäste im Wellness-Bereich.

Der Tourismusverband Prignitz hat auf der Messe Velo in Berlin die Angebote für Radtouren in der Region vorgestellt. Quelle: Jeanette Küther

Um Erholung und Aktivitäten zu kombinieren, soll es künftig auch in Bad Wilsnack Leihfahrräder am Bahnhof und an der Wunderblutkirche zu mieten geben. Der Anbieter „Donkey Republic“ will sich damit nach dem Start in Wittenberge nun auch an einem weiteren Standort etablieren. Sehr zu Freude von Torsten Engelbrecht und seiner Kollegin Jutta Lemm, die in der Tourist-Info regelmäßig nach Ausleihmöglichkeiten gefragt werden.

Die Prignitz ist für Radfahrer noch immer ein beliebtes Urlaubsziel

Dass die Prignitz noch immer große Anziehungskraft auf die Radfahrer ausübt, das war auch ein Fazit nach der Teilnahme an der Messe Velo in Berlin. Jeanette Küther aus der Tourist-Information Wittenberge war vor Ort und nahm viele Anfragen aus der Hauptstadt mit. „Die gute Verkehrsanbindung mit der Bahn ist für die Radausflügler sehr wichtig“, erzählt Küther. Gerade die Berliner suchen nach solchen Angeboten und die Möglichkeit, nicht nur die Stadt, sondern mit der Elbtalaue auch die Natur zu genießen.

Mit dem neuen Audioguide lässt sich die Industriekultur in Wittenberge auf eigene Faust erkunden. Quelle: Jeanette Küther

Wer sich für die Industriekultur Wittenberges interessiert, der kann auf einen neuen Service zurückgreifen: Mit QR-Codes lässt sich ein Audio-Guide auf das Handy herunterladen und für einen individuellen Rundgang nutzen. Wer lieber professionell begleitet werden möchte, könne seit diesem Monat ohne Anmeldung an den thematisch abwechslungsreichen Stadtführungen teilnehmen. Ostersonntag hat eine ganz besondere Tour Premiere: Es geht ab 11 Uhr vom Paul-Linke-Platz zum historischen Lokschuppen an der Bahnstraße.

Sichtbare Qualität für Urlaubsgäste in der Prignitz: Die Ferienwohnung im Landhaus Sükow hat jetzt fünf Sterne

Einiges getan hat sich in den vergangenen Monaten auch im Bereich der Übernachtungsmöglichkeiten: Der Tourismusverband Prignitz konnte weitere Anbieter mit den deutschlandweit gültigen und bekannten Sternen auszeichnen. Dazu zählt auch das Gästehaus des Landhauses in Sükow. Hans von Krottnaurer und seine Frau haben das Angebot des Verbandes für die erstmalige Einstufung der Ferienwohnung gerne angenommen und sich Qualität sowie Komfort mit dem besten Ergebnis bestätigen lassen, das es gibt: Fünf Sterne.

Über fünf Sterne freut sich Hans von Knottnaurer vom Landhaus Sükow. Quelle: Stephanie Fedders

Ein positives Signal für Krottnaurer, der die Zeit der coronabedingten Einschränkungen als bitter bezeichnet. Dieses Jahr sei die Buchungssituation aber wieder gut, viele Feiern im Veranstaltungssaal schon terminiert.

Eine Folge von Corona für den Tourismus in der Prignitz: Die Gäste buchen kurzfristiger

Das Ambiente Vitalhotel in Bad Wilsnack kann bereits für Ostern ein volles Haus melden. Und das nach einem sorgenvollen Start ins Jahr, wie Martina Christ bilanziert. „Wir hatten wegen der strengen Corona-Regeln viele Stornierungen und eine verhaltene Buchungssituation“, erzählt die Hoteldirektorin. Die Tendenz gehe dahin, dass die Anfragen und Buchungen kurzfristiger erfolgen. „Die Gäste wollen wegen der Pandemie Gewissheit haben“, sagt Martina Christ.

Dass die Saison schwer planbar bleibt, davon geht auch Mike Laskewitz aus – obwohl die Nachfrage zu Ostern bei den Anbietern in der Prignitz gut sei, sagt der Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Die Messe in Berlin, fünf Sterne in Sükow und sechs Fahrräder in Bad Wilsnack werden das Jahr hoffentlich positiv beeinflussen.

Von Stephanie Fedders