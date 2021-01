Prignitz: Mobile Impfteams des DRK startbereit

Perleberg

Es gibt sie, die positiven Signale aus der Prignitz in Sachen Corona-Impfung. Im Kreiskrankenhaus in Perleberg läuft seit Montag die erste Kampagne, um die Mitarbeiter zu immunisieren. Und auch der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes bereitet sich auf seinen Einsatz vor.

DRK Prignitz stellt mobile Impfteams zusammen

Das DRK in der Prignitz hat in Abstimmung mit dem Landesverband die Aufgabe übernommen, die ersten mobilen Impfteams zusammen zu stellen, die zeitnah Bewohner der Pflegeeinrichtungen und deren Mitarbeiter im Landkreis gegen das Virus impfen. „Heute Morgen um 9 Uhr haben wir dem Landesverband zwei Teams gemeldet“, konnte DRK-Kreisgeschäftsführer Dietrich Döring stolz vermelden. Hausärzte und medizinisches Personal stehen bereit, ab dem 11. Januar soll es losgehen.

Da das DRK landesweit bei der Kampagne eine führende Rolle übernommen hat, kommt auch auf den Kreisverband Prignitz eine besondere Aufgabe zu: Seine Mitarbeiter nehmen Kontakt zu den anderen Wohlfahrtsverbänden im Landkreis auf und fragen den Bedarf für deren Einrichtungen ab.

„Alle Träger der stationären Einrichtungen werden von uns per Mail darüber informiert“, erklärt Döring, der keine Zeit verlieren will – „damit wir auf den letzten Metern nicht noch stolpern.“

DRK Prignitz macht gute Erfahrungen mit Corona-Schnelltests

Bezogen auf die eigenen Häuser sei die Situation derzeit unter Kontrolle. Der frühzeitige Einsatz von Schnelltests habe dazu geführt, dass sich das Infektionsgeschehen in der Tagespflege Wittenberge Anfang Dezember nicht weiter ausgebreitet habe. „Jetzt wollen wir versuchen, vor der Welle zu bleiben“, sagt Johannes Neumann, der beim DRK derzeit als Pandemiebeauftragter fungiert.

Mit Interesse verfolgt das DRK auch den gelungenen Impfstart am Kreiskrankenhaus in Perleberg. Das sei „ein Silberstreif am Horizont“, sagt Dietrich Döring – und mache allen anderen in der Prignitz Mut.

Reibungslos verläuft die Impfaktion seit Montag im Veranstaltungsraum des Ärztehauses am Krankenhaus. Im 15-Minuten-Takt kommen die Mitarbeiter vorbei und durchlaufen das Prozedere aus Anmeldung, Aufklärung, Impfung und Nachsorge.

500 Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Prignitz werden geimpft

Zwei Angestellte der krankenhauseigenen Apotheke sind im Nebenraum damit beschäftigt, die Spritzen mit dem Wirkstoff Comirnaty aufzuziehen. Damit dabei keine Fehler unterlaufen, wird das nach dem Vier-Augen-Prinzip gemacht, erklärt Geschäftsführer Karsten Krüger.

Vier Plätze stehen dann für die Impfungen bereit. Quer durch alle Abteilungen ist die Bereitschaft dafür groß. Bis Donnerstag sollen 500 Mitarbeiter geimpft werden. Eine der ersten Freiwilligen ist Chefärztin Britta Fürstenau, die von Schwester Ivonne geimpft wird. Die vorherige Information kam von ihrer Stationskollegin, Oberärztin Stephanie Knoppik – Teamarbeit einmal anders.

„Das ist wie ein Geschenk für mich“, freut sich Britta Fürstenau, die auf der Geriatrie die älteren Patienten und damit eine der Corona-Risikogruppen betreut.

500 Impfdosen stehen dem Kreiskrankenhaus für den ersten Durchgang zur Verfügung. Ab dem 25. Januar folgt dann die zweite Impfung. „Schon jetzt gibt es viele Mitarbeiter, die sich noch nachmelden“, hat Jeanette Telschow, Leiterin des Medizincontrollings, festgestellt. Auch das ist der sehr guten Organisation und abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit geschuldet, weiß Karsten Krüger, der sich bei allen Mitwirkenden bedankt.

