Perleberg

Das „Haus der Flüsse“ in Havelberg wird Prignitzer „LAdebar“: Neben den öffentlichen E-Bike Ladestationen in den Städten Perleberg, Wittenberge, Wittstock und Bad Wilsnack gibt es seit 2019 die Prignitzer „LAdebar“. Bei der „LAdebar“ handelt es sich um eine kostenlose E-Bike Ladestation für Gäste in der Reiseregion Prignitz. „LAdebars“ unterstützen mit ihren Indoor-Steckdosen systemunabhängig elektrisch radelnde Gäste beim Nachladen ihrer Akkus. Mittlerweile befinden sich im Radlerparadies Prignitz 14 solcher Stationen.

Neue E-Bike Ladestation in Havelberg

In diesem Jahr begrüßt der Tourismusverband eine weitere „LAdebar“ in der Wiege der Prignitz. Das Natura 2000 Informationszentrum „Haus der Flüsse“ in Havelberg erhielt seine offizielle Plakette. Philipp Ritzmann, Fachbereichsleiter Nord im Biosphärenreservat Mittelelbe, nahm die Plakette entgegen und betont die Wichtigkeit dieser Initiative: „Mit der direkten Lage am Elbe- und Havelradweg sind wir Ziel vieler Radfahrer. Somit erhöhen wir nicht nur unsere Servicequalität den radfahrenden Gästen gegenüber, sondern animieren sie auch zu einem längeren Aufenthalt im Haus der Flüsse oder in der Hansestadt Havelberg“, so Ritzmann.

E-Mobilität sei ein aktueller Trend und bleibt auch in Zukunft ein großes Thema. Das bestätigen auch die Zahlen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC). „Die Nutzung von E-Bikes hat sich im Allgemeinen gesteigert“ sagte Carola Krakow, Radwegekoordinatorin des Tourismusverbandes Prignitz, „nutzten 2017 nur 9,6 % aller Radfahrer ein Elektrofahrrad, so sind es 2020 bereits 31 % der Ausflügler.“ Eine ähnliche Steigerung zeige sich laut Krakow im Bereich der Radurlaubsreisen. Während 2017 noch 18 % der Radreisenden ein Elektrofahrrad nutzten, sind es 2020 schon über 32 %.

Interessenten können sich beim Tourismusverband beraten lassen

Nicht nur touristische Anbieter sind zu einer Teilnahme aufgefordert. „Energie tanken können Gäste nicht nur bei ihrem Übernachtungsanbieter, in Museen, Touristinformationen, Gaststätten oder Cafés, sondern auch beim Bäcker, beim Fleischer oder in Tankstellen“, so Carola Krakow. Die teilnehmenden Betriebe werden auf der Internetseite des Tourismusverbandes erfasst. Eine Visualisierung auf einer digitalen Karte sei geplant. Wer Interesse an einer Ausweisung als „LAdebar“ hat, kann sich beim Tourismusverband melden: Carola Krakow, krakow@dieprignitz.de, 03876/30 74 19 25.

Lesen Sie auch:

Von MAZ-Online