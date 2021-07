Perleberg

Eine 55-Jährige aus Glöwen ist am Dienstag in Perleberg bestohlen worden. Die Frau war gegen 13 Uhr in einem Supermarkt unterwegs. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Verlust ihres Portemonnaies fest, das sich in einer am Einkaufswagen hängenden Handtasche befunden hatte. In der Geldbörse befanden sich EC-Karten, persönliche Dokumente und etwa 70 Euro Bargeld. Die EC-Karten ließ die Geschädigte beim Geldinstitut sperren. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Polizei rät: Tasche immer dicht am Körper tragen

Wiederholt rät die Polizei in diesem Zusammenhang dazu, keine Handtaschen am Einkaufskorb hängen zu lassen. Nur ein kurzer unbeaufsichtigter Moment genügt Tätern im Regelfall, um die Handtaschen zu entwenden und unbemerkt zu entkommen. Neben dem finanziellen Schaden ist häufiger der Aufwand, seine persönlichen Dokumente erneuern zu lassen, viel höher. Handtaschen sollten immer dicht am Körper und geschlossen getragen werden.

