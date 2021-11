Prignitz

Meter für Meter quetscht sich die Nordmanntanne durch die schmalen Straßen der Perleberger Altstadt. Der Weihnachtsbaumtransport auf den Großen Markt ist Jahr für Jahr eine Zentimeterarbeit. Die Schweißperlen rollen den Mitarbeitern des Stadtbetriebshofs von der Stirn, als sie schließlich das Rathaus erreichen. Doch damit ist die harte Arbeit längst noch nicht getan.

Weihnachtsbaum tourt durch Perleberg

Die Firma Schröder Transporte hat den Baum an diesem Montag unentgeltlich aus dem Ortsteil Rosenhagen über die Matthias-Hasse-Straße, Lindenstraße, Karl-Marx-Straße und Poststraße transportiert. Doch nun muss die Tanne noch aufgerichtet werden. Das passiert mit Kran, Hebebühne und ganz viel Fingerspitzengefühl von dem erfahrenen Team. Bis die Nordmanntanne schließlich am richtigen Fleck steht, vergehen mehrere Stunden.

Auf dem Großen Markt in Perleberg steht wieder eine Nordmanntanne. Der etwa 13 Meter hohe Baum stammt von einer Familie aus Rosenhagen. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Der rund 13 Meter hohe Baum soll am Dienstag geschmückt und am kommenden Samstag zum Lichterfest erleuchtet werden. Pünktlich zum Vorabend des ersten Advents werden nämlich in der gesamten Perleberger Innenstadt seit mehr als zehn Jahren die Lichter angeknipst. Los geht es um 16 Uhr am Hörturm in der Berliner Straße mit einem Familienprogramm.

Lampionumzug auf den Großen Markt

Im erleuchteten und geschmückten Hörturm sowie um den Turm herum werden Laternen und Weihnachtsschmuck gebastelt und der Nikolaus erwartet die Kinder zur Sprechstunde. Bewirtet werden die Gäste mit Adventsleckereien, Glühwein und Deftigem. Der Eintritt ist frei. Im Hörturm gilt die 2G-Regel, auf dem Außengelände die gängigen Corona-Regeln mit Kontaktverfolgung und Maskenpflicht.

Schließlich startet gegen 17.30 Uhr der große Lampionumzug in Richtung Innenstadt. Von der Berliner Straße aus geht es über die Bäckerstraße, den Schuhmarkt und die Krämerstraße bis auf den Großen Markt. Dort wird der Nikolaus gemeinsam mit seinen vielen Helfern unter dem Weihnachtsbaum kleine Geschenke an die Kinder verteilen. Musik wird es dabei vom Perleberger Posaunenchor geben.

„Shopping im Lichterglanz“ in der Innenstadt

Gleichzeitig laden die Einzelhändler der Innenstadt von 17 bis 18 Uhr zum „Shopping im Lichterglanz“ ein – mit Angeboten und vielen kleinen Überraschungen. Neu in diesem Jahr ist die Illumination historischer Gebäude auf dem Großen Markt. Die Idee des Lichtspektakels alter Gebäude stammt aus dem Bürgerhaushalt 2021.

Eine Edeltanne schmückte den Paul-Linke-Platz in Wittenberge. Familie Jahnke hat den Baum zur Verfügung gestellt. Quelle: Martin Ferch/Stadt Wittenberge

Neben Perleberg können sich auch andere Prignitzer Städte über einen großen Weihnachtsbaum freuen. Eine Edeltanne schmückt seit Freitag den Paul-Linke-Platz in Wittenberge. Mehrere Unternehmen, die Stadtwerke und die Feuerwehr hatten dem Interessenring beim Aufstellen der Tanne vor dem Kultur- und Festspielhaus geholfen. Sie stammt in diesem Jahr von der Familie Jahnke aus Wittenberge.

Adventskerzen vor Wittenberger Schule

Ein weihnachtlicher Blickfang sind auch die imposanten Adventskerzen im Vorgarten der Friedrich-Ludwig-Jahnschule in Wittenberge. Die drei bis vier Meter hohen Kerzen bestehen aus Segmenten ehemaliger Litfaßsäulen. Mathias Muhs und Jens Becker aus Weisen. haben sie zur Verfügung gestellt und dem Förderverein der Schule am Sonntag beim Aufbau geholfen.

Auch in Pritzwalk steht auf dem Marktplatz jetzt der neue Weihnachtsbaum. Quelle: Bernd Atzenroth

Natürlich darf Pritzwalk im Reigen der Innenstadt-Weihnachtsbäume nicht fehlen. Auch dort ziert jetzt ein stattliches Exemplar den Markt. Noch ist das gute Stück nicht geschmückt, was aber schon bald geschehen soll. Denn auch ohne, dass es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt gibt, soll in der Stadt Weihnachtsstimmung herrschen.

Von Marcus J. Pfeiffer