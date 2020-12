Die Zahl der Corona-Fälle erreicht in der Prignitz einen bislang nicht gekannten Rekordwert. Am Donnerstag wurden 144 neu infizierte Personen gemeldet. Die Inzidenz steigt auf 329,58. Schwer getroffen hat es das KMG-Seniorenheim in Pritzwalk, das geschlossen werden musste.