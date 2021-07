Prignitz: Zweiter Spatenstich für den Breitbandausbau

Gandow

Von Null auf Hundert in drei Jahren – so lautet die Zielstellung der Wemacom aus Schwerin, die im westlichen Bereich der Prignitz den Breitbandausbau vornehmen wird. Ein Jahr nach der Vertragsunterzeichnung mit dem Landkreis fand jetzt der Spatenstich im Lenzener Ortsteil Gandow statt.

Spatenstich für schnelles Internet in der westlichen Prignitz

Es war ein symbolischer Akt auf dem Dorfplatz im Schatten des Ahornbaumes , denn richtig los geht es erst in zwei Wochen. Dann beginnen die Arbeiten, die aus wirtschaftlicher und planerischer Sicht eine Herausforderung sind.

„In der Fläche ist der Ertrag geringer“, sagte Christopher Scholz von der Gesellschaft Atene Kom, die den Breitbandausbau im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur koordiniert. Entsprechend wichtig ist die Unterstützung durch Fördermittel, die für die Erschließung der Haushalte fließen, die bislang über weniger als 100 Megabit in der Sekunde verfügen.

Im Bereich des Amtes Lenzen-Elbtalaue, der Gemeinde Karstädt und der Stadt Perleberg betrifft das nach den Berechnungen bis zu 1400 Haushalte. Nach den coronabedingt digitalen Informationsveranstaltungen und der Kundenakquise in den vergangenen Monaten konnte Wemacom-Geschäftsführer Volker Buck in Gandow vermelden, dass bisher rund 60 Prozent davon Aufträge abgeschlossen haben.

Mehr als 1000 Haushalte zwischen Lenzen und Perleberg bekommen Glasfaseranschlüsse

Für die Arbeiten, die in einem Gebiet vom Perleberger Ortsteil Rosenhagen bis nach Unbesandten in der Lenzerwische stattfinden, hat sich die Wemacom ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. In zwei Jahren sollen die Glasfaser-Kabel verlegt und das schnelle Internet verfügbar sein.

570 Kilometer Glasfaser werden in der westlichen Prignitz verlegt. Quelle: Stephanie Fedders

„Die Uhr tickt. Mitte 2023 haben wir ein funktionsfähiges Netz“, versprach Volker Buck mit Blick auf Erfahrungswerte aus Mecklenburg-Vorpommern, wo das Schweriner Unternehmen auch den Ausbau in den Kreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim übernommen hat.

In der Westprignitz betritt die Firma Neuland. „Es ist unser erstes Projekt in Brandenburg“, sagte Marcell Emmerling, der Oberbauleiter der Wemacom. Analysen der Bodenverhältnisse sind den Arbeiten vorausgegangen. Besonders anspruchsvoll und zeitintensiv wird es in den Dörfern der Lenzerwische werden, wo die Leitungen teilweise bis zu 500 Meter an die Häuser herangelegt werden müssen.

Für den Breitbandausbau in der Prignitz lässt die Wemacom 570 Kilometer Glasfaserkabel verlegen

Insgesamt werden die Tiefbauer eine Strecke von rund 220 Kilometern zurücklegen und 570 Kilometer Kabel verlegen. Bis Ende des Monats läuft die Planungsphase, so lange können sich die in Frage kommenden Haushalte noch entscheiden und einen Vertrag abschließen.

Das Projekt Breitbandausbau in der Prignitz ist an drei Firmen vergeben worden. Für den östlichen Teil war der Spatenstich im März 2020 im Gewerbegebiet Falkenhagen erfolgt. Auftragnehmer ist die Ediscom, die derzeit rund um Pritzwalk graben lässt.

Im südlichen Bereich hat die Telekom den Zuschlag erhalten. Im Sommer 2022 sollen die Arbeiten beginnen. „Breitband ist ein langatmiges Geschäft, ein paar Jahre liegen noch vor uns“, machte Landrat Torsten Uhe beim Spatenstich in Gandow deutlich.

Informationen zum Ausbau im Amt Lenzen-Elbtalaue, Karstädt und Perleberg stehen auf der Internetseite www.wemacom-breitband.de

Von Stephanie Fedders