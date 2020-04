Viele Betriebe in der Prignitz warten noch immer auf die Corona-Soforthilfe der Investitionsbank, obwohl die Anträge frühzeitig gestellt wurden. Diese Bilanz zieht die IHK in Pritzwalk, die sich jetzt um schnelle Hilfe bemüht.

Prignitzer Betriebe in Not: Corona-Soforthilfe lässt auf sich warten

