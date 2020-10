Prignitzer Corona-Teststation zieht um nach Wittenberge

Perleberg

Es ist einer dieser vielen Tage in den vergangenen Wochen, in denen kein Ball durch die Perleberger Rolandhalle rollt, kein Turngerät aufgebaut wird und kein Kind am Training teilnimmt. Stattdessen herrscht angespannte Ruhe an diesem Mittwoch und alle konzentrieren sich auf das, was derzeit hier in der Karl-Liebknecht-Straße Priorität hat: Abstriche nehmen von Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben könnten.

Ehrenamtliche Helfer des DRK betreuen die Corona-Teststation

Die Verantwortung vor Ort trägt erneut das Deutsche Rote Kreuz. Wie schon im Frühjahr, als die Pandemie auch die Prignitz erreicht hatte und die mobile Teststation erstmals in der Rolandhalle aufgebaut wurde, sind es zum großen Teil ehrenamtliche Kräfte des DRK, die diese Aufgabe übernehmen.

Anzeige

„Das machen wir gerne“, sagt Kreisbereitschaftsleiter Marc Histermann, der zum zweiten Mal in diesem Jahr Urlaub und freie Tage nutzt, um hier zu helfen und die Aufgaben zu koordinieren. Der Pritzwalker macht aber keinen Hehl daraus, dass es für den Kreisverband ein enormer Aufwand ist, die Teststation personell zu besetzen.

„Wir haben zu kämpfen“, schildert er die Situation. Täglich werden Mitglieder angefragt, ob sie zur Verfügung stünden. Täglich müssen die Dienstpläne angepasst werden, damit das DRK auch seine anderen Aufgaben erfüllen kann.

Täglich müssen die DRK-Dienstpläne angepasst werden

Und da nicht alle Helfer vom Fach, sprich aus ähnlichen Berufen kommen, müssen sie vor ihrem Einsatz erst einmal eingearbeitet werden. Zum Glück, so Histermann, gebe es mit den Arbeitgebern keine Probleme, wenn es um die Freistellung für diese ehrenamtliche Aufgabe geht.

An diesem Mittwoch ist das Gros der für die Tests angemeldeten Prignitzer schon da gewesen. Zeit für eine Pause. Das Mittagessen kommt aus der Polizeikantine. Der Landkreis sorgt morgens für belegte Brötchen. „Wir haben noch zwei Termine, dann bauen wir ab“, erklärt Marc Histermann, der von einer sehr guten Zusammenarbeit mit den Fachbereichen des Landkreises spricht.

Doch jetzt folgt der Abbau. An diesem Punkt war der 28-Jährige schon einmal. Im Mai, als der Landkreis die Teststation schloss und sich mit Helmen und Handschuhen beim DRK für den Einsatz bedankte. Doch dieses Mal ist es kein Schlusspunkt. Nach dem Abbau in Perleberg folgt der Aufbau in Wittenberge.

Die Teststation zieht um an die Elbe. Das hat nichts mit der Verbreitung des Virus zu tun, sondern ganz praktische Gründe. „Der Landkreis stellt uns eine Liegenschaft in der Wahrenberger Straße zur Verfügung“, berichtet Marc Histermann.

Teststation zieht von Perleberg nach Wittenberge

Am 22. Oktober steht der Umzug nach Wittenberge an. Dann hat das ewige Auf- und Abbauen in der Halle ein Ende und „die Helfer werden entlastet“, freut sich Histermann. Die Rolandhalle musste nach jedem Einsatz aufwändig desinfiziert und gereinigt werden. Der Umzug ist auch eine gute Nachricht für die Vereine der Rolandstadt, die die Arena in den vergangenen Monaten nicht für ihren Trainingsbetrieb nutzen konnten.

Ab kommender Woche sind laut Marc Histermann jeweils dienstags und donnerstags von 9 bis 14 Uhr Tests in Wittenberge vorgesehen.

Mobil bleibt das DRK Prignitz trotzdem – mit dem schon in die Jahre gekommenen VW Bus, der als fahrende Teststation eingesetzt werden kann. „Falls wir spontan eingreifen müssen“, sagt Marc Histermann. Dass die freiwilligen Helfer flexibel sind, haben sie ja in den vergangenen Wochen und Monaten schon oft genug bewiesen.

Von Stephanie Fedders