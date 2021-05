Prignitzer Pflegeazubis haben ihren Traumjob gefunden

Perleberg

Das Wiedersehen war eigentlich nach einem Jahr geplant. So sind wir auseinander gegangen, im Oktober 2020, als der neue Jahrgang gerade an der Schule für Gesundheitsberufe in Perleberg in die Ausbildung gestartet ist.

Start in die Pflegeausbildung – Prignitzer Azubis meistern Probezeit

Doch die außergewöhnlichen Umstände mit der Dauerbelastung durch Corona haben uns schon jetzt wieder zusammengebracht. Aus dem Quartett, das wir MAZ-Reporter durch die Lehrzeit begleiten wollen, ist ein Trio geworden. Eine junge Frau hat nach der Probezeit aufgegeben. Sie ist eine von vier Azubis, die nicht mehr dabei sind.

Ausbildungsort: Die Schule für Gesundheitsberufe in Perleberg. Quelle: Stephanie Fedders

Ein Schritt, mit dem die Schule in jedem Jahr konfrontiert wird. Und ein Schritt, der für Jessica Höhne, Romina Dahnke und Domenic Besser unvorstellbar ist. Trotz der zusätzlichen Herausforderungen, die die Pandemie gerade für die angehenden Pflegefachkräfte bisher mit sich gebracht hat.

Alle drei sind sich nach wie vor sicher, ihren Traumjob gefunden zu haben. Keiner kommt bei der Frage ins Grübeln, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist, diesen Weg einzuschlagen. Im Gegenteil.

Ausbildungsstart unter Corona-Bedingungen

„Es gibt keinen Tag, an dem ich ungern zur Arbeit gegangen bin“, sagt Romina Dahnke. Jessica Höhne kann das nur unterstreichen: „Ich habe es noch nie bereut, in der Pflege zu arbeiten.“ Und Domenic Besser spricht von „Ansporn und Herausforderung zugleich“, wenn er von seinem Arbeitsalltag berichtet.

Wenn die drei nicht gerade zum Theorieunterricht in der Schule sind, der sehr zur Freude aller seit kurzem wieder vor Ort in Perleberg stattfinden kann, dann müssen sie sich in ganz unterschiedlichen Einsätzen beweisen.

Jessica Höhne lernt beim Deutschen Roten Kreuz Prignitz in der ambulanten Pflege. Die 24-Jährige ist rund um Pritzwalk zu den Patienten unterwegs und wurde direkt bisher nicht mit Covid-19 konfrontiert. „Wir sind super gut durchgekommen“, erzählt die junge Frau aus Seefeld, die immer mit einem Lächeln und guter Laune zu den Patienten fährt.

Jessica Höhne lernt beim DRK in Pritzwalk

Obwohl der Arbeitsalltag eng getaktet ist und die Zeit für Aufgaben wie Blutzucker messen, Insulin spritzen und Verbände wechseln streng bemessen ist, versucht sie immer ein offenes Ohr für die Senioren zu haben. „Unsere Anwesenheit bedeutet ihnen sehr viel“, sagt Höhne und ergänzt: „Wir sorgen dafür, dass die Patienten so lange wie möglich zuhause wohnen können.“

In der stationären Pflege lernt Domenic Besser. Sein Arbeitsplatz ist das Awo-Seniorenpflegezentrum „Am Clara Zetkin Park“ in Wittenberge. Der 19-Jährige ist ehrgeizig und kann mit der beruflichen Belastung, die er kennengelernt hat, gut umgehen. „Ich mag es, wenn mir mehr zugetraut wird“, sagt der Düpower.

So gab es keine Schonfrist an den Weihnachtstagen, die Domenic Besser im Vergleich zu vielen Mitschülern gearbeitet hat. Und auch die Anordnung einer coronabedingten Quarantäne im Wohnbereich war für den jungen Mann prägend, erinnert er sich. Eine Situation, auf die er sich nach einigen freien Tagen ohne Vorwarnung einstellen musste.

Domenic Besser freut sich auf den Einsatz am Krankenhaus in Perleberg

Schon jetzt freut sich Domenic Besser auf den Einsatz am Kreiskrankenhaus Prignitz, wo er im Rahmen des praktischen Teils der Ausbildung einige Wochen auf verschiedenen Stationen verbringen wird. Sein Ansporn: „Ich möchte auch die Behandlungen verstehen und lernen, wie im medizinischen Bereich gearbeitet wird.“

Diese Einblicke und einen anderen Blick auf die Pflege hat Romina Dahnke bereits erhalten. Sie lernt in der Akutpflege am Kreiskrankenhaus Prignitz und hat in den bisherigen 18 Wochen Praxisunterricht verschiedene Kliniken durchlaufen: Urologie, Chirurgie, Neurologie – und die Covid-Station.

Drei Wochen, die Romina Dahnke als „sehr prägend“ bezeichnet und die „einen anderen Einblick in die Pflege“, mit sich brachten. Auch die Konfrontation mit dem Sterben gehörte dazu. „Hut ab vor allen, die das länger machen“, sagt die 20-Jährige aus Pirow. Sie lobt den Zusammenhalt und die Unterstützung durch das Team, mit dem sie in dieser Zeit zusammengearbeitet hat und durch das sie selbstständiger und sicherer geworden sei.

Im Oktober startet der nächste Ausbildungsjahrgang an der Schule für Gesundheitsberufe in Perleberg

Die positive Entwicklung der Azubis nach dem ersten halben Jahr im Beruf beobachtet auch Schulleiter Daniel Neubecker. „Alle Lehrer sind stolz auf die Schüler, wie gut sie das machen“, lobt Neubecker.

Im Oktober startet der nächste Jahrgang an der Schule für Gesundheitsberufe. Schon jetzt sei die Nachfrage hoch, sagt Daniel Neubecker. Was wohl daran liegt, dass der Träger der Einrichtung, das Kreiskrankenhaus Prignitz, seit vergangenem Jahr auch im Auftrag externer Arbeitgeber aus der Prignitz ausbildet.

Informationen zum Ausbildungsjahr 2021/2022 stehen auf der Internetseite der Schule unter www.gesundheitsberufe-prignitz.de

Von Stephanie Fedders