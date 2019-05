Perleberg

Diebe in der Prignitz suchen sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Firmen und Einrichtungen aus, um dort Baumaschinen, Werkzeuge und anderes Inventar zu stehlen. Die Polizei warnt deshalb und mahnt einen höheren Einbruchsschutz an.

Leichtes Spiel haben die Täter immer dann, wenn Gebäudeöffnungen nicht ausreichend gesichert sind und über keine einbruchhemmenden Verschlusseinrichtungen verfügen.

Meist werde aus Kostengründen auf den Einbau zertifizierter einbruchhemmender Türschlösser oder Vorhängeschlösser verzichtet, kritisiert die Polizei, die das Problem in der zurückliegenden Zeit immer wieder registriert hat.

Es gibt einige Möglichkeiten, sich zu schützen

Aber genau diese Sicherheitstechnik setze einem potentiellen Einbrecher erheblichen Widerstand entgegen und erschwere das Eindringen in Objekte.

Auch bewegliches Inventar kann durch verschiedene Markierungstechniken diebstahlssicherer gemacht werden. Über das Aufbringen einer Markierungsflüssigkeit (künstliche DNA), ähnlich einem Lack, wird laut Polizei der Transport, der Besitz und der Weiterverkauf gestohlener Gegenstände für die Täter viel risikoreicher, weist die Polizei auf eine Methode hin, die einzelnen Gegenstände besser zu schützen.

Gegenstände können aber auch mit einem mechanisch aufgebrachten individuellen Code versehen werden. Weitere Hinweise und Informationen zum Thema Einbruchschutz können alle Interessierten über den Sachbereich Prävention der Polizeiinspektion Prignitz erhalten. Die Abteilung ist unter der Telefonnummer 03876/7 15 10 80 erreichbar.

Von MAZ-online