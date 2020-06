Prignitzer Schüler: So werden Firmen klimafreundlich

Perleberg

Es war ein höchst aktuelles Thema, mit dem sich Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Prignitz beim diesjährigen „Pokal der Wirtschaft“ beschäftigt haben: „Prima Klima – welchen Einfluss hat Klimawandel auf die lokale Wirtschaft?“ lautete die Fragestellung, und die beste Antwort darauf gaben nach einhelliger Meinung der Jury Paul Tesch und Eric Wilke vom Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasium. Ihre Arbeit brachte ihnen den ersten Preis und damit den Pokal der Wirtschaft 2020 ein.

Den Preis erhielten sie am Montag in würdigem Rahmen bei einer kleinen Zeremonie im Ratssaal des Perleberger Rathauses. Dass dies klappte, war sehr zur Freude von Annett Jura. Die Perleberger Bürgermeisterin, die als Gastgeberin durch die Veranstaltung führte, freute sich, dass eine solche Veranstaltung noch möglich wurde – wegen Corona schien das lange ausgeschlossen. Doch jetzt traf man sich auf Abstand im Ratssaal.

Anzeige

Alle drei Prignitzer Gymnasium beteiligt

Mit dabei: Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann, Karstädts Vizebürgermeister Sven Steinbeck, Lutz Lange als Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative Westprignitz (WIW) sowie Schüler, Eltern, Lehrer und Vertreter der in den Arbeiten behandelten Unternehmen.

Weitere MAZ+ Artikel

Insgesamt haben sich 46 Schülerinnen und Schüler aus allen drei Gymnasien in der Prignitz haben an dem Wettbewerb beteiligt und insgesamt 21 Arbeiten abgegeben, in denen es um 19 verschiedene Prignitzer Firmen und Einrichtungen geht. Es gab dabei keine schlechte Arbeit, wie die Perleberger Bürgermeisterin Annett Jura betonte.

„Es hat uns große Freude bereitet, die Arbeiten zu lesen“

Die Jury hatte vier Mitglieder: Daniela Herrling von der Präsenzstelle der Technischen Hochschule Brandenburg in Pritzwalk, Maria Thurmann Leiterin Aus- und Weiterbildung bei Swiss Krono in Heiligengrabe, René Georgius vom IHK-Regionalcenter Prignitz in Pritzwalk sowie Annett Jura.

„Aus Sicht der Jury: Es hat uns große Freude bereitet, die Arbeiten zu lesen“, betonte Annett Jura. Auch Lutz Lange war begeistert: Im Vergleich zu den Anfängen des Wettbewerbs steige die Qualität der Arbeiten Jahr für Jahr. Jedes Jurymitglied bekam die Arbeiten von Corina Sixt-Röpnack, Geschäftsstellenleiterin der Westprignitzer Wirtschaftsinitiative (WIW) und Koordinatorin des Prignitzer Netzwerks Schule - Wirtschaft, aufgearbeitet. Alle eingereichten Beiträge waren dabei anonymisiert.

Paul Tesch und Eric Wilke : Anregungen für das Kreiskrankenhaus

Paul Tesch und Eric Wilke hatten sich dabei mit dem Kreiskrankenhaus Perleberg auseinandergesetzt und herausgearbeitet, wie die Unternehmensgruppe Kreiskrankenhaus Prignitz unter dem Thema Prima Klima“ wirtschaftet. Ihre Arbeit bestach mit einer guten und sinnvollen Gliederung.

Paul Tesch (l.) und Eric Wilke, Achtklässler vom Gymnasium Perleberg, haben den Pokal der Wirtschaft 2020 gewonnen, den hier ihr Schulleiter Veit Goralczyk-Pehl in der Hand hält. Quelle: Bernd Atzenroth

Karsten Krüger, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, bekam sogar ein paar Anregungen, was man noch besser machen könnte, etwa in Sachen Umstellung auf papierloses Arbeiten. Letztlich aber fanden die Autoren des Siegerbeitrags: Die Unternehmensgruppe Kreiskrankenhaus Prignitz handelt im Rahmen ihrer Möglichkeiten äußerst umweltbewusst. „Es ist richtig stark, dass sie sich so mit dem Thema auseinandergesetzt haben“, fand Veit Goralczyk-Pehl. Der Leiter des Perleberger Gymnasiums übergab seinen Schülern den Pokal.

Henning Milscher entwickelt Maßnahmeplan

Auch der Zweitplatzierte, Henning Milscher vom Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge erhielt viel Lob für seine Arbeit. Er hat sich mit dem Zentrum für Auenökologie Burg Lenzen beschäftigt und dort sogar ein Praktikum absolviert. Gefallen hat der Jury das Experteninterview – sein Interviewpartner Heiko Bölk gratulierte persönlich.

Henning Milscher (2.v.l) vom Gymnasium Wittenberge hat den zweiten Preis gewonnen. Heiko Bölk (2.v.r.), Stellvertretender Leiter des BUND-Besucherzentrums Burg Lenzen gratuliert. Links Sven Steinbeck von der Gemeinde Karstädt, rechts Lutz Lange, Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative Westprignitz (WIW). Quelle: Bernd Atzenroth

Der Schüler hat einen Maßnahmeplan für die Einrichtung entwickelt und zudem ein Konzept für eine jährliche Umweltaktion an seiner Schule beigefügt. Dass er zu solchen Ergebnissen kommt, war wohl nicht selbstverständlich: „Klimawandel und Politik – gehört das wirklich zusammen? Darüber habe ich mir noch nie einen Kopf gemacht“ schrieb er sich eingangs seiner Arbeit. Das hat sich nun geändert.

Pia-Marie Klemt übt Selbstkritik

Beeindruckt hat Annett Jura auch die selbstkritische Aufarbeitung, mit der die drittplatzierte Pia-Marie Klemt, ebenfalls Neuntklässleruin am Marie-Curie-Gymnasium in Wittenberge aufwartete, die sich mit der Firma Becker Umweltdienste beschäftigt hatte. Sie hatte sich zum Schluss gefragt, was sie selbst eigentlich für den Klimaschutz tut und einen Selbsttest beim Einkaufen gemacht.

Ansonsten hatte sie in ihrer umfangreichen Arbeit den Geschäftsführer von Becker Umweltdienste, Robert Enge, interviewt. Er gehörte zu den ersten Gratulanten für die Auszeichnung.

Von Bernd Atzenroth