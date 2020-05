Prignitzer Urologe bietet Hilfe im Bereich der Sexualmedizin an

Perleberg

Wenn Torsten Katterwe seine Patienten im Kreiskrankenhaus in Perleberg behandelt, dann geht es um Probleme mit der Niere, Harnblase oder Prostata. Organische Leiden, für die der Chefarzt der Urologie die richtigen Therapien kennt.

Von der Urologie zur Sexualmedizin ist es nur ein kleiner Schritt

Torsten Katterwe wird aber auch mit Situationen konfrontiert, in denen ganz anderes medizinisches Wissen gefragt ist und wo er im Gespräch mit den Patienten von der Tumorbehandlung in den Bereich der Sexualität kommt. Dann sind Kenntnisse gefordert, die der 48-Jährige neben seiner Arbeit in der Klinik und in der Praxis in Wittenberge gerade erwirbt.

Seit Herbst 2019 bildet sich ­ Katterwe an der Berlin School of Sexual Health (BSSH) weiter. Der Kursus, an dem Mediziner aus dem ganzen Bundesgebiet teilnehmen, ist mit Sexualmedizin überschrieben. Ein weites Feld, für das sich Torsten Katterwe interessiert, seitdem er als Urologe arbeitet.

Jetzt bietet ihm die Fortbildung, für die er eine fünfstellige Summe aus eigener Tasche zahlt, Gelegenheit, „eine gewisse Professionalität zu erlangen, um psychosomatische Krankheiten zu behandeln“. Krankheiten, bei denen psychische Einflüsse auf den Körper untersucht werden.

Zwei Jahre dauert die Weiterbildung in Berlin

Zwei Jahre lang lernt der gebürtige Rudolstädter Theorie und Praxis kennen. Während der Weiterbildung sammelt Katterwe auch Erfahrungen im Umgang mit Patienten und muss insgesamt 60 Fälle nachweisen, mit denen er sich auseinandergesetzt hat.

Welche Herausforderung die Patienten an ihn stellen, versucht Torsten Katterwe im Laufe eines ersten Gespräches zu erfahren. Ein nicht immer leichtes Unterfangen. „Es fällt vielen Menschen schwer, über Sexualität zu sprechen“, weiß Katterwe.

Dabei „sind die Schwerpunkte immer verschieden, je nach Alter“, erzählt Katterwe. Wer Hilfe sucht, leidet vielleicht unter Erektionsstörungen. Sexuelle Beziehungen zwischen Partnern können thematisiert werden, genauso wie Probleme mit der Geschlechtsidentität (Transgender), die häufig in der Pubertät auftreten.

Manche Gespräche sind „starker Tobak“

Es kann aber auch um sexuelle Präferenzen gehen, die von Medizinern ein hohes Maß an Verständnis erfordern. Vorlieben, die auch für Torsten Katterwe zu einer persönlichen Herausforderung werden können, wenn es darum geht, die Gespräche mit den Patienten selbst zu verarbeiten.

Wenn es zum Beispiel um extreme Praktiken oder Pädophilie geht, muss auch ein erfahrener Mediziner Mittel und Wege finden, damit umzugehen. „Das ist schon starker Tobak“, räumt Torsten Katterwe ein, der als Ausgleich zur Arbeit gerne Zeit mit der Familie verbringt, joggen geht oder Kultur genießt.

Herausforderung ärztliche Schweigepflicht

„Diese Menschen müssen lernen damit umzugehen, ohne dass sie straffällig werden“, sagt Katterwe. Er möchte Hilfe anbieten, bevor etwas passiert. Das sind dann die Gespräche, die auch den Mediziner in den Grenzbereich führen und belastend werden können. Wenn die ärztliche Schweigepflicht untersagt, eine Straftat anzuzeigen, obwohl sie einem mitgeteilt wird. „In solchen Fällen informieren wir dann das Jugendamt“, erklärt Torsten Katterwe.

„Es gibt bis heute keinen wissenschaftlichen Nachweis, was zu Präferenzen führt. Das gilt auch für die Pädophilie“, erläutert Torsten Katterwe. Daher ist es wichtig, Erwachsenen, die sexuelles Interesse an Kindern zeigen, professionelle Hilfe anzubieten, beispielsweise im Netzwerk „kein Täter werden“ – ein Präventionsprojekt an der Charité in Berlin.

Oder im Gespräch in seiner Praxis in Wittenberge. Wer Hilfe braucht, kann unter Telefon 03877/56 26 648 einen Termin mit Torsten Katterwe vereinbaren.

