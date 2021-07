Prignitzer berichten über ihr Coming out

Perleberg

In der Prignitz haben es Menschen, die homosexuell, transsexuell oder non-binär sind und dies in ihrer Heimat offen leben wollen, nicht leicht. Es gibt aber Hoffnung, dass sich da etwas zum Besseren wendet.

Das war das Ergebnis eines Gesprächs am Freitag im Perleberger Kulturkombinat, dem anschließend die Vorführung des Films „Call me by your name“ folgte, der das Thema vertiefte.

Das Gespräch war mitunter sehr intensiv. Quelle: Bernd Atzenroth

Eine zentrale Frage des Abends war: Ist es auf dem Land noch schwerer, sich zu seiner Sexualität zu bekennen, als in der Stadt? Maria Kwaschik hatte die Gesprächsführung übernommen und stellte diese Frage am Anfang. Drei Menschen, die aus der Prignitz stammen, gaben dazu Auskunft.

Das Publikum erfuhr Geschichten, die klar machen, dass es noch viel Ausgrenzung und auch Mobbing am Arbeitsplatz gibt – was den Schritt, offen zu sich zu stehen, nicht erleichtert. Schließlich ist es auch ein Schritt, hinter den es kein Zurück mehr gibt.

Die Anonymität der Großstadt und das Doppelleben

Jirka Witschak, 50 Jahre alt und engagiert bei „Queer Brandenburg“, das sich als „Motor der Regenbogen-Vielfalt in Brandenburg“ versteht, erklärte, wozu das führt: Seit der Wende sind viele Homosexuelle nach Berlin gegangen, um sich dort in der Anonymität der Großstadt ausleben zu können. An der Situation auf dem Land hat das nichts geändert und bei vielen Menschen zu einem Doppelleben geführt. Und auch wenn das Internet es für Gleichgesinnte erheblich leichter gemacht hat, sich zu finden, hat sich die grundsätzliche Situation nicht geändert.

Jeremie Tille bestätigt das. Er berichtet von einem Freund, der seit fünf Jahren wisse, dass er schwul ist, aber sich nicht dazu bekennen könne. „Was das mit dem Menschen macht“, sinniert er: „Die dummen Sprüche der Leute bestärken nicht das Coming out.“

Coming out mit Herzchen-Bild auf Instagram

Er selbst kann aber nur dazu raten: „Das Coming out war das Beste, das mir je passiert ist in meinem Leben“, und das mit allem, was dies für ihn mit sich brachte. 15 Jahre alt war der heute 20-Jährige damals. In der Oberschule verliebte er sich in einen Jungen und lud ein Instagram-Bild mit Herzchen hoch, doch sein Angebeteter wies ihn zurück. „Aber dann wusste es die ganze Schule“, erzählt Tille.

Er träumt heute von einem Mann und zwei Kindern und ist ehrenamtlich tätig für das Prignitzer Jugendforum, „aber mein Steckenpferd ist schon der CSD“. Es ist sein Verdienst, dass der Christopher Street Day, kurz CSD, nun auch in der Prignitz gefeiert wird.

Toleranz und Akzeptanz vermisst

Jeremie Tille findet: „Gerade in der Prignitz sollten wir toleranter werden und mehr Akzeptanz zeigen.“ Doch oft vermisst er das. Er sieht darin auch ein Bildungsproblem. „Man sollte ganz früh mit Aufklärungsarbeit anfangen.“ Doch weder gibt es das an den Schulen, noch gibt es in der Prignitz einen Treffpunkt oder eine Institution, die betroffene Menschen beraten und auffangen kann – was auch Jessica Muhs vom Kreisjugendring bestätigt.

Erzählten ihre Geschichten (v.l.): Jannes Schönhardt, Jeremie Tille und Jirka Witschak. Quelle: Bernd Atzenroth

Mit dem CSD gelingt es immerhin, eine große Reichweite auf den Social-Media-Plattformen zu erzielen. Ziel sei es, die Menschen zu erreichen, die sich aus Angst vor Mobbing nicht outen. Jeremie Tille: „Hier gibt es viele, viele Jugendliche, die große Angst davor haben.“

„Seid mutig, geht raus, zeigt Euch“

Sein Rat: „Seid mutig, geht raus, zeigt Euch, zeigt, wer Ihr seid.“ Zugeben muss er: „Ich habe auch Freunde verloren. Aber dann sollte man sich fragen: Sind das wirklich meine Freunde.“

Für Jeremie Tille war es aber auch „das große Glück, dass meine Eltern sehr cool damit umgegangen sind“. Das ist nicht immer so. Jannes Schönhardt ergänzt daher: „Wichtig ist es, den Eltern Zeit zu geben. Ich hatte vorher über ein Jahr lang Zeit, mit den Konsequenzen und mir klarzukommen.“

Der Putlitzer hatte sein Coming Out bereits in der 8. Klasse mit 13 Jahren. Jetzt, nach dem Abitur, ist für den 18-Jährigen „definitiv der nächste Schritt nach Berlin und weg von hier“.

Hoffen auf den Stammtisch in der Prignitz

Doch Franziska, die sich ebenfalls für den CSD Prignitz engagiert, widerspricht: „Hier im ländlichen Raum ist nicht alles nur schwarz-weiß“, sagt sie. Die 25-Jährige berichtet, dass man sich nach ihren Erfahrungen durchaus offen zeigen kann, ohne dass gleich etwas passiert. „Die Prignitz wird toleranter“, sagte sie.

Diese Hoffnung hat auch Jirka Witschak. „Jeremie steht am Anfang einer Entwicklung“, sagte er und beschrieb, wie die CSD-Idee von Großstädten immer mehr auch in Kleinstädte gewandert ist. Ähnlich ist es mit Treffpunkten und vernetzen wie gerade etwa im Landkreis Oberhavel. Witschak: „Wenn wir jetzt noch zwei Jahre warten, dann haben wir einen riesengroßen Stammtisch in der Prignitz.“

Von Bernd Atzenroth