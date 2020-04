Perleberg

Der Mangel an Schutzausrüstung betrifft auch das Kreiskrankenhaus Prignitz. Vor langer Zeit bestellte Produkte werden wegen übermäßiger Nachfrage oder Produktionsstopp im Ausland nicht geliefert. Das teilte jetzt Jaqueline Braun, Sprecherin des Kreiskrankenhauses Prignitz in Perleberg, mit. Das Krankenhaus-Team will sich deshalb bei all jenen bedanken, die aktuell helfen.

Einige Unternehmen sowie verschiedene Privatpersonen haben vorrätige Schutzausrüstung gespendet oder sogar hergestellt: Dazu gehören Caeri Med aus Wittenberge, Ayanda aus Pritzwalk, Vion Perleberg, Bergland Food aus Pritzwalk, der Schlachtbetrieb Perleberg und die Schneiderin Thi Tuyet Pham aus Wittenberge.

Hilfe beim Anfertigen, Beschaffen und Recherchieren

Bei der Anfertigung oder Beschaffung von Mundschutzen, Handschuhen sowie Einmalanzügen halfen die Lebenshilfe Prignitz, Raumausstatter Kiekbach, der Steinke Fachgroßhandel, OBI, Rossmann, Metro, Fachhandel für Bau- und Industriebedarf Pritzwalk, Hofschneider Massivbau, Biomedizinische Technik Westprignitz, Wittenberger Destillationsgesellschaft, Rolandapotheke Perleberg sowie die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises. Die Landkreisverwaltung hat große Unterstützung bei der Recherche von Anbietern geleistet.

Von MAZ-online