Montag geht es wieder los. Dann startet Europas größte Fachmesse für Immobilien und Investitionen, die Expo Real in München. Mit dabei ist erneut auch eine Prignitzer Delegation, die in diesem Jahr aber nicht nur Grundstücke und Gebäude vermarkten will, sondern ein besonderes Projekt vorstellt, das bundesweit Aufmerksamkeit erhalten hat.

Wittenberge stellt den „Summer of Pioneers “ vor

Gemeint ist der „Summer of Pioneers“ in Wittenberge. Gestartet am 1. Juli ist das Projekt seitdem mit viel Interesse verfolgt worden. Gemeinsames Arbeiten abseits der Großstädte, aber rundum vernetzt und somit digital von den Ballungsräumen unabhängig ist die Idee dahinter, die noch bis Ende des Jahres mit Leben erfüllt wird.

Einmalige Sache oder zukunftsfähige und richtungweisende Alternative, um den Standort Prignitz zu beleben? Diese Frage wird eine Rolle spielen bei einer Podiumsdiskussion am Montag auf der Messe, auf der Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann den alternativen Arbeitsort an der Elbe vorstellen wird.

In Halle B 2 am Stand 420, an dem der Landkreis am Platz der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg angedockt ist, wird es zudem am Montag ein 30-minütiges Forum geben, das den Standort Prignitz als Wachstumsachse an der Autobahn 14 vorstellt.

Prignitz wirbt zum elften Mal auf der Expo Real

Unter dem Motto „Lebensqualität zwischen Elbphilharmonie und Brandenburger Tor“ wird mit der Lage zwischen Hamburg und Berlin geworben. „Und das bereits zum elften Mal“, erzählt Uwe Büttner, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz, in dessen Händen die Vorbereitung des Besuchs in Bayern auch in diesem Jahr liegt.

Dritter Aspekt wird erneut das Angebot ausgewählter Immobilien sein, die von den Prignitzer Kommunen empfohlen und in einer Broschüre gebündelt wurden. Dabei sind markante, aber schwierig zu vermittelnde Objekte wie der historische Kasernenkomplex an der Kurmärker Straße in Perleberg und das Gründerzeitviertel in Wittenberge, für die schon länger nach Investoren gesucht wird.

Vielversprechender sind vielleicht das Herrenhaus in Putlitz oder das Eckhaus an der Pritzwalker Jahnstraße, die in der Kategorie Wohnen vermarktet werden.

Bis Mittwoch sind die Türen der Expo Real auf dem Münchner Messegelände geöffnet. Drei Tage haben die Prignitzer also Zeit, für den Standort zu werben und Kontakte zu knüpfen. Danach heißt es: dran bleiben. Nach der Messe ist ja auch wieder vor der Messe ...

Von Stephanie Fedders