Pritzwalk

Die kleine rote Tasche liegt immer noch griffbereit im Wohnzimmer, aber Fischbuletten gehören nicht mehr zu den Lieblingsgerichten. Im Leben von Aurora Stricker hat sich einiges getan in den vergangenen Jahren, seitdem wir das erste Mal über die schwere Bürde berichtet hatten, mit der die Pritzwalkerin ihr Leben meistern muss.

Aurora Stricker aus Pritzwalk ist an Diabetes erkrankt

Das junge Mädchen ist an Diabetes Typ I erkrankt. Seit fast drei Jahren haben Aurora und ihre Mutter Kristin Gewissheit, dass die Krankheit den Alltag bestimmt. Sie zwingt der Familie ihren eigenen Rhythmus auf. Zwischen entspannten Momenten auf dem Sofa, in denen das Handy Auroras Draht nach außen zu den Freunden ist. Und bangen Momenten, wenn der Blutzuckerwert dramatisch nach unten geht.

Patricia Stark Fischer (links) bildet Merle zum Diabetes-Warnhund aus. Quelle: Stephanie Fedders

Von all dem versteht Merle nichts. Und dennoch ist sie nicht mehr wegzudenken aus dem Leben von Familie Stricker. Die kleine Havaneserdame ist die Hilfe, die sich die beiden so sehr gewünscht haben und die auch mit Unterstützung der MAZ-Sterntaleraktion möglich gemacht wurde.

Merle gehört eigentlich in die Kategorie Schoßhund. Kuscheln und Herumtollen findet sie klasse und sie lässt sich nur allzu gerne das Fell kraulen. Aber Merle kann noch mehr. Sie wird zum Diabetes-Warnhund ausgebildet.

Merle hatte erst schwarzes Fell und hieß Luisa

Die Wahl von Familie Stricker war eigentlich auf eine ganz andere Rasse gefallen. Alles war schon auf den Weg gebracht, bis die schlimme Nachricht kam, dass die Welpen verstorben waren.

Duftproben für das tägliche Training. Quelle: Stephanie Fedders

Jetzt war ein neuer Plan gefragt und Kristin Stricker erkundigte sich im Assistenzhundezentrum in Rostock, welche Rassen noch in Frage kämen. Man könne es auch mit Havanesern versuchen, erfuhr sie. Übers Internet war dann sogar eine Züchterin in der Prignitz gefunden, die auch noch Welpen vermitteln konnte.

Am 11. November 2019 kam Merle auf die Welt. Mit schwarzem Fell und dem Namen Luisa. Nach dem ersten Kontakt war das Eis schnell gebrochen. „Sie kam gleich an“, erinnert sich Aurora, die ihre neue Gefährtin am 30. Januar 2020 abholen konnte.

Patricia Stark Fischer aus Perleberg bildet Merle aus

Kristin Stricker hatte sich extra zwei Wochen Urlaub für die erste gemeinsame Zeit in der ungewohnten Umgebung genommen, doch Merle fand sich in ihrer neuen Familie schnell zurecht. „Das hatte ich mir stressiger vorgestellt“, erinnert sich Kristin Stricker.

Ein tolles Team: Aurora Stricker und Havaneserhündin Merle. Quelle: Stephanie Fedders

Umso mehr Zeit konnte sie in die Suche nach einer Hundeschule investieren. In Perleberg wurde die Alten- und Pflegehelferin fündig. Patricia Stark Fischer übernahm den Auftrag und betrat Neuland. „Das ist der erste Diabetiker-Warnhund, den ich ausbilde“, erzählt die Hundetrainerin.

Im Sommer vergangenen Jahres ging es los. Seitdem kann Merle zeigen, ob sie die hohen Anforderungen eines Assistenzhundes erfüllt. Ihre Spürnase ist beim Training gefragt. Mit der muss sie Gerüche differenzieren können – und im besten Fall Alarm schlagen, wenn mit Aurora etwas nicht stimmt.

Merle zeigt als Diabetiker-Warnhund Talent

So wie andere Hunde darauf gepolt sind, Sprengstoff oder Drogen zu erkennen, soll Merle bei dem typischen Geruch anschlagen, der bei einer Unterzuckerung entsteht. Für das regelmäßige Training steht bei Familie Stricker ein Weckglas. Darin konserviert und in kleine Stücke geschnitten ein Unterhemd von Aurora, dass sie während einer Unterzuckerung getragen hat.

„Merle lernt sehr schnell“, hat Kristin Stricker beobachtet. Was der Vierbeiner auch schon in einer Nacht erfolgreich unter Beweis gestellt hat. Aurora schlief tief und fest – aber Merle war hellwach.

Sie kratzte mit der Pfote und fing an zu bellen. Als Aurora nicht reagiert, weckt sie Kristin Stricker, die sofort nach ihrer Tochter sieht. Eigentlich soll sich der Sensor melden, wenn der Wert sinkt. Doch Merle war schneller.

Diabetesberaterin Doreen Ziesche hilft Aurora Stricker

„Sie ist auf dem richtigen Weg“, hat auch Patricia Stark Fischer festgestellt, die als Trainerin für den Feinschliff verantwortlich ist. Verglichen mit der Schule besucht Merle gerade die dritte Klasse. Es ist also noch einiges zu tun bis zum Abschluss.

Wenn Aurora in die Schule geht, hat Merle Pause. Seit mehr als einem Jahr trägt die Neunjährige eine schlauchlose Pumpe am Oberarm, die laufend nach Bedarf Insulin abgibt und ein kleines bisschen mehr Unabhängigkeit bedeutet. „Das ist schon eine Erleichterung“, freut sich Kristin Stricker.

Eine große Hilfe ist auch Diabetesberaterin Doreen Ziesche, die Aurora in der Pritzwalker Praxis von Irmhild Krüger seit Ausbruch der Krankheit betreut.

Häkeln und Nähen sind zu Auroras Hobbys geworden

Was bleibt, ist der ständige Kampf mit der Krankenversicherung um finanzielle Unterstützung und der Wunsch nach einer Anlaufstelle für Diabetes-Erkrankte in der Prignitz. „Man fühlt sich oftmals verloren“, sagt Kristin Stricker.

Umso mehr hilft der Austausch unter Gleichgesinnten über Messenger-Dienste und soziale Netzwerke. Da werden denn auch mal kleine Erfolgsgeschichten erzählt, die nach einem Stück Normalität klingen. Dann zum Beispiel, wenn Aurora das Bronze-Abzeichen im Schwimmunterricht erreicht hat.

Als Hobby ist übrigens Handarbeit bei den jungen Mädchen gerade schwer angesagt. „Im Oktober habe ich angefangen zu häkeln“, erzählt Aurora, die auch den Umgang mit der Nähmaschine schon gelernt hat. Einen Hundemantel für Merle anzufertigen, falls es noch richtig kalt wird, hat sie sich vorgenommen.

Und statt der Fischbuletten stehen jetzt zwei andere Gerichte ganz oben auf Auroras Favoritenliste: Pizza und Currywurst. Ganz normal eben für ein fast zehnjähriges Mädchen.

Wer mit Aurora Stricker und ihrer Mutter Kristin Kontakt aufnehmen und sich austauschen möchte, kann sich per Mail unter kristin-stricker@gmx.de melden.

Von Stephanie Fedders