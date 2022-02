In der Prignitz werden neue Baugebiete erschlossen und der Verkauf von Grundstücken vorbereitet. Doch das geschieht nicht überall nachvollziehbar. Während Stadtverordnete in Pritzwalk und Perleberg öffentlich über Preise abstimmen, fehlt es in Breese an Transparenz. Das beklagen auch Gemeindevertreter.