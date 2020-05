Pritzwalker Regional-Laden richtet sich ein

Pritzwalk

Die offene Tür ist einfach zu verlockend. Forschen Schrittes betritt der Mann die Geschäftsräume in der Pritzwalker Marktstraße 33 und guckt in Richtung Auslage. „Da bin ich wohl zu spät“, sagt er angesichts der leeren Schalen. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Am 5. Juni um 9 Uhr ist Eröffnung

„Sie sind zu früh“, erklärt ihm Uwe Kessler, Chef der Agrargenossenschaft Pirow und verweist auf die Aufkleber an der Scheibe. „Eröffnung ist am 5. Juni.“ So steht es am Schaufenster des Geschäftes, dass in einer Woche als Regional-Laden eröffnet wird, nachdem es einige Jahre leer gestanden hat.

Jetzt haben es Uwe Kessler und Sohn Markus für sich und ihre Idee entdeckt, den Pritzwalkern Produkte aus der Prignitz anzubieten. Und so werden in wenigen Tagen Bratwürste und Kammscheiben vom Duroc-Schwein und Pirower Weiderind hinter den Glasscheiben des Verkaufstresens liegen und die Kunden ansprechen, die auf Qualität aus der Region schwören.

Erfahrungen haben Kesslers in den vergangenen Jahren mit dem Verkauf vor Ort in Pirow und auf Wochenmärkten gesammelt. Zudem beliefern sie ausgewählte Gastronomen in der Region.

Leckeres vom Duroc-Schwein und Weiderind

Es braucht einen langen Atem, Fleisch zu vermarkten, das für einen höheren Preis als das Produkt aus dem Discounter verkauft wird. Aber die Erfahrungen sind bislang positiv. „Unsere Kunden kommen gerne wieder“, erzählt Mitarbeiterin Anna Wollgast, die ab kommenden Freitag die Pritzwalker im Regional-Laden begrüßen wird. Um 9 Uhr öffnet das Geschäft.

Bis es soweit ist, gab es noch einiges zu tun. Mit vier Mann war ein Pritzwalker Betrieb dabei, die Geschäftsräume von oben bis unten zu reinigen und damit den Anforderungen der Lebensmittelhygiene zu genügen.

Hygienemaßnahmen sind Corona-konform

Spuckschutz und der Spender für Desinfektionsmittel am Eingang werden die aktuellen Auflagen wegen des Corona-Virus erfüllen und der Bildschirm an der Wand Einblicke in das Schweine- und Rinderleben auf dem Lande geben.

Der Blick ins Regal verrät schon jetzt: Es gibt nicht nur Fleisch aus Pirow, sondern weitere Produkte wie Eier aus Seddin, Nudeln aus Bresch und Honig aus Lockstädt um dem neuen Namen des Geschäftes auch gerecht zu werden. Es soll ja schließlich ein echter Regional-Laden werden.

Von Stephanie Fedders