Pritzwalks Stadtverordnete wollen wieder mitreden

Pritzwalk

Was für eine Weile angemessen erschien, wollen Kommunalpolitiker aus Pritzwalk jetzt wieder rückgängig machen: die Einstellung der Sitzungen wegen der Ausbreitung des Corona-Virus. Als erstes wird sich daher im Juni wieder der Hauptausschuss treffen.

Ein Brief an den Pritzwalker Bürgermeister

Es gab schon länger Signale aus den Reihen der Pritzwalker Stadtverordneten, die unzufrieden waren, dass die Gremien der Stadt nicht schon wieder aus ihrem „Dornröschenschlaf“ erwacht waren, obwohl sich die Zahlen der an Covid-19-Erkrankten in der Prignitz auf einem sehr niedrigen Niveau eingependelt haben.

Anzeige

So kann es gehen: In Putlitz trifft sich die Stadtverordnetenversammlung auch am 9. Juni in der Turnhalle der Grundschule. Quelle: Stephanie Fedders

Weitere MAZ+ Artikel

Beim Vorsitzenden des Hauptausschusses der Stadt, Hartmut Winkelmann (Die Linke), fanden die Befürworter Unterstützung. Winkelmann schlug in einem Brief an Bürgermeister Ronald Thiel vor, „den Hauptausschuss einzuberufen, um eine schrittweise Wiederherstellung der vollständigen kommunalen Demokratie einzuleiten“.

Winkelmann verwies nicht nur auf Städte und Gemeinden in der Prignitz, die bereits seit Wochen wieder Sitzungen durchführen, sondern auch auf die räumlichen Möglichkeiten, die Pritzwalk bietet. „Im Kulturhaus können wir alle Abstandsregeln einhalten“, sagt Winkelmann.

Hauptausschuss soll am 16. Juni tagen

Vorgesehen sei nun nach einem Gespräch mit der Verwaltung, den Hauptausschuss für den 16. Juni einzuberufen, erklärte Hartmut Winkelmann. Ab August soll dann auch wieder der Sitzungszyklus starten mit Treffen der Fachausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung.

Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sind bereits etliche Kommunen wieder mit den politischen Vertretern zusammengetroffen. Weitere Sitzungen sind zeitnah geplant und auch notwendig.

Auch der Landkreis lädt wieder zu Sitzungen ein

So muss die Stadt Putlitz am 9. Juni in der Turnhalle der Grundschule den Haushalt für dieses Jahr beschließen. In Glöwen geht es am 27. Mai um die Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Plattenburg. Die Gemeinde Berge will am 18. Juni Aufträge vergeben, und in Perleberg beschäftigt sich der Stadtentwicklungsausschuss am 2. Juni mit verschiedenen Bebauungsplänen.

Ein Stück Normalität zieht am 28. Mai auch wieder in die Kreisverwaltung ein. Der Kreisausschuss kommt zusammen und berät unter anderem über die Abstufung der Landesstraßen. Ein heikles Thema, dass auch die Kommunen im Blick haben.

Von Stephanie Fedders