Neuruppin/Perleberg

Was letztendlich zu der Auseinandersetzung führte, die dem 25-jährigen Yasin B. am 24. Oktober 2020 das Leben vor einem Döner-Imbiss an der Lindenstraße in Perleberg kostete, dazu gab es auch am sechsten Verhandlungstag keine große Erleuchtung. So wie auch die Zeugenaussagen der vorangegangenen Tage kein eindeutiges Bild zu einem möglichen Motiv ergaben.

Motiv: Streit unter Geschäftskonkurrenten oder Beleidigung der Familie

Seit dem 12. Mai müssen sich die beiden Brüder Hüseyin und Hasan S. vor dem Landgericht Neuruppin verantworten. Hüseyin S. soll seinen Landsmann Yasin B. mit einem Messer getötet haben, sein Bruder Hasan an der vorausgegangenen körperlichen Auseinandersetzung mit Yasin und Ömer B. beteiligt gewesen sein.

Wie die Partnerin von Hasan S. aussagte, war der 24. Oktober 2020 ein wunderbarer Tag, den sie zu Zweit verbracht hatten – bis sein Telefon klingelte und er losrannte. Dann hörte sie Sirenen, die wohl unterwegs zum Tatort waren. Ihr habe Hasan S. das Geschehen unter Tränen geschildert, dann sei er zusammengebrochen.

Soviel sie wisse, habe Hüseyin S. Probleme mit einem anderen Dönerbesitzer gehabt, bei dem es um Umsätze gegangen sei. Gehört habe sie auch, dass Ömer B. Hasans Schwester beleidigt haben soll. Sie selbst habe vom Stress mit Ömer B. und dessen Bruder Yasin nichts mitbekommen, wohl aber, dass sich die beiden Brüder S. ständig gestritten hätten.

Geschwisterstreit an der Tagesordnung

Am Mittwoch verlas der Vorsitzende Richter den Bericht des Polizeieinsatzes vom 24. Oktober. Als die Beamten eintrafen, war eine Person bereits am Boden fixiert, eine hockte dort und schrie und eine lag regungslos auf dem Gehweg.

Den Polizisten wurde berichtet, dass eine vierte Person, bei der es sich um den Inhaber eines Döners an der Bäckerstraße handeln solle, mit blutverschmiertem T-Shirt geflohen sei.

Die Polizei traf besagte Person in ihrem Laden an. Hüseyin S. hatte das T-Shirt ausgezogen und ein Handtuch um seine blutende Hand gewickelt. Eine Sachverhaltserhellung sei nicht möglich gewesen, da der Beschuldigte sehr durcheinander gewesen sei, so der Bericht.

Wie eine Gerichtssprecherin sagte, konnte sich auch Ömer B. keinen Reim darauf machen, wie es zu der Auseinandersetzung gekommen sei. Demnach habe es vorher keinen Streit gegeben.

Am 20. Juli wird es einen so genannten Schiebetermin geben, an dem nur kurz verhandelt wird. Für den August sind die Plädoyers geplant. Mit einem Urteil wird für den 11. August gerechnet.

Von Dagmar Simons