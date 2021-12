Quempas-Singen in Perleberg: Kirchenkreis lädt zur Probe ein

Perleberg

Früh aufstehen heißt es wieder am Morgen des ersten Weihnachtstages, wenn die Glocken der Sankt Jacobi Kirche in Perleberg um 6 Uhr zum traditionellen Quempas-Singen läuten. Der Quempas lebt davon und ist darauf angewiesen, dass viele mitsingen. Fast immer bis auf den letzten Platz gefüllt, singen die Gäste Jahr für Jahr bei der traditionsreichen und historisch bedeutsamen Veranstaltung. Nun fällt der Termin zum zweiten Mal in die Corona-Pandemie.

Bange fragt sich der Kirchenkreis: Wird es möglich sein, sich in der Kirche zu versammeln? Wird es erlaubt sein, dass einige singen? Zum jetzigen Zeitpunkt hoffen die Organisatoren, dass der Quempas stattfinden kann. Noch im letzten Jahr musste er ausfallen – zum ersten Mal seit vielen Jahren. Das soll sich nicht wiederholen, auch wenn derzeit noch nicht klar ist, unter welchen Bedingungen der Quempas am 25. Dezember möglich sein wird.

Kirchenkreis Prignitz lädt zur Probe ein

Die Krippenspielproben haben bereits begonnen. Nun werden noch Sänger mit und ohne Quempaserfahrung gesucht. Wer hat Lust, wieder oder neu dabei zu sein? Am Freitag, 17. Dezember um 19 Uhr gibt es eine öffentliche Probe mit Jannes Wendt in der Sankt Jacobi in Perleberg. „Ob Sie den Quempas gut kennen oder nicht: Bitte proben Sie mit, so dass neue Aktive von den alten Hasen lernen können“, schreiben die Organisatoren in einem Aufruf.

Für den Zutritt zum Quempas am 25. Dezember benötigen alle Gäste eine Einlasskarte. Für die Mitwirkenden ist ein Kontingent an Karten reserviert. Diese gibt es bei der Chorprobe am 17. Dezember, am Sonntag, 19. Dezember, nach dem Gottesdienst und in den Folgetagen vormittags im Gemeindebüro – so lange der Vorrat reicht. „Am ersten Weihnachtstag werden wir uns nach den jeweiligen aktuellen Hygienevorschriften richten.“

Chöre singen in der Kirche

Der Quempas ist eine Zusammenstellung von zwei lateinischen Weihnachtsliedern, zumeist mit einer Erweiterung oder einem Refrain. Er ist ein Wechselgesang von vier Chören, die sich auf den Emporen der Kirche verteilen. Die verschiedenen Richtungen, aus denen gesungen wird, stehen für die vier Himmelsrichtungen der Erde. Die Bedeutung ist klar: Der ganze Erdkreis besingt die Ankunft von Gottes Sohn.

Es wird zweisprachig gesungen, zunächst lateinisch, dann deutsch. Nach jeder der vier Strophen antwortet die Gemeinde in lateinischer Sprache, quasi wie ein Refrain, begleitet von den Bläsern oder der Orgel. Während des Gesangs stellen Kinder und Jugendliche der Gemeinde die Weihnachtsgeschichte dar. Bis in das 14. Jahrhundert, mit den Frühmetten am ersten Weihnachtsfeiertag reichen die Spuren des alten Brauchtums und so nach Angaben von Überlieferungen auch in Perleberg.

