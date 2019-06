Perleberg

Die Polizei zog am Wochenende in der Prignitz zwei betrunkene Radfahrer aus dem Verkehr. In Perleberg pustete am Sonnabend um 23.15 Uhr ein 32-Jähriger bei einer Kontrolle in der Karlstraße 3,3 Promille. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Bereits in der Nacht zu Sonnabend hatten Polizisten in der Wittenberger Stein-Hardenberg-Straße einen Radfahrer angehalten, der den Beamten auf Grund seiner Fahrweise aufgefallen war. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann 2,54 Promille. Die Kontrolle erfolgte um 0.50 Uhr.

Von MAZonline