Perleberg

Unter Drogen hat ein 33 Jahre alter Autofahrer am Freitag in Perleberg einen Unfall verursacht. Der Mann bog kurz nach 17 Uhr mit einem Audi von der Dergenthiner Straße nach links in die Feldstraße ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten.

Kokain und Amphetamine

Er stieß mit dem VW einer 50 Jahre alten Frau zusammen, die unverletzt blieb. Der VW musste abgeschleppt werden. Gesamtschaden: etwa 5000 Euro. Im Blut des 33-Jährigen wies die Polizei Kokain und Amphetamine / Methamphetamin nach. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

23-Jährige fahrt mit Opiaten im Blut

Bereits am Freitag hatte die Polizei in Groß Buchholz eine 23 Jahre alte Opel-Fahrerin unter dem Einfluss von Amphetamin und Opiaten am Steuer erwischt.

Von MAZ-online