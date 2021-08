Reetz: Die Linden sollen verschwinden

Reetz

Es war gut gemeint, aber es ging nicht gut: Die Einwohner durften in der Sitzung der Gemeindevertreter von Gülitz-Reetz mitreden, als es um den Ausbau der Hauptstraße in Reetz ging. Sachlich und ohne Emotionen sollte die Diskussion ablaufen, doch dem Wunsch kamen nicht alle nach.

Reetz: Die Hauptstraßen sollen saniert werden

Stattdessen war die durch den Landesbetrieb Straßenwesen geplante Sanierung der Landesstraßen 10 und 13 und die Positionierung der Gemeinde dazu Anlass, lautstark die Kompetenz der Kommunalpolitiker in Frage zu stellen. „Macht es doch besser, ihr hackt immer auf dem Bürgermeister rum“, entfuhr es Gemeindevertreter Christoph Müller, der Detlef Spiegelberg in Schutz nahm.

Der Gülitzer hatte bei der Leitung der Sitzung keinen leichten Stand und musste nicht nur die aufgebrachten Bürger um Mäßigung bitten, sondern auch noch den Überblick über die Aspekte behalten, die die Gemeinde bei den für 2023 geplanten Bauarbeiten betreffen.

Dem vorangegangen war eine Stellungnahme der Gemeinde, die Ende Mai den Landesbetrieb Straßenwesen erreichte. Daraus geht hervor, in welchen Punkten Konsens besteht und wo es Änderungen geben soll.

Hitzige Diskussion in der Gemeindevertretung wegen der Linden in Reetz

Größter Knackpunkt bleiben die Bäume an der Hauptstraße, an der sich die Anwohner so massiv stören, dass sie diese am liebsten fällen lassen würden. Doch da machen die Behörden nicht mit. In der Erwiderung auf die Stellungnahme verweist der Landesbetrieb auf das Bundesnaturschutzgesetz, nach dem „vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft“ zu unterlassen sind.

Auch die untere Naturschutzbehörde beim Landkreis sieht keinen Grund, die mehr als 100 Jahre alten Linden anzutasten. „Der Zustand der Bäume hat sich in den letzten Jahren nicht verschlechtert, so dass es keine Fällgenehmigung vom Landkreis geben würde“, erklärte Amtsdirektor Hergen Reker.

Die Anregung, neue Bäume als Ersatz pflanzen zu lassen, sei für die Gemeinde ebenfalls nicht umsetzbar. In dem Falle sei von Kosten in sechsstelliger Höhe auszugehen. Da es sich dabei nicht um eine Investition handeln würde, könnte dafür auch kein Kredit aufgenommen werden. Die Gemeinde müsste das bezahlen, hat dafür aber nicht genügend Geld, machte Reker klar.

Für die Sanierung der Straße in Reetz müssen die Bäume nicht gefällt werden

Am Ende gehe es bei dem Projekt um ein Gesamtpaket, das die Gemeinde zu tragen habe. Zusätzliche Gehwege und der Bau von Parkplätzen in Höhe der Gaststätte müssen durch die Kommune finanziert werden, so der Amtsdirektor.

Während es in Reetz zunächst um den Entwurf der Vorplanung geht, läuft für einen anderen Abschnitt der Landesstraße 13 bereits das Vergabeverfahren und damit die Suche nach einer Firma für den Straßenbau. Der Landesbetrieb möchte Anfang November mit der Sanierung im Bereich Karstädt und Postlin beginnen.

Hier beginnt im Herbst die Sanierung: Die L13 in Karstädt. Quelle: Stephanie Fedders

L 13: Im Herbst soll die Sanierung in Karstädt und Postlin beginnen

Innerhalb von zwei Jahren soll die Fahrbahn erneuert und im Zuge der Arbeiten auch die Regenentwässerung modernisiert werden. Zudem sind Mittelinseln und neue Bushaltestellen geplant.

Einen Beschluss über die selbst zu finanzierenden Maßnahmen im Ort habe die Gemeindevertreter von Gülitz-Reetz noch nicht gefasst. Zeitnah soll noch einmal das Gespräch mit dem Landkreis wegen der Linden gesucht werden.

Von Stephanie Fedders