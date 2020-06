Regional-Laden in Pritzwalk eröffnet: Premiere für Prignitzer Produkte

Pritzwalk

Blumen, Besucher und viele gute Wünsche: Uwe und Markus Kessler durften sich über großes Interesse zur Eröffnung ihres Regional-Ladens in der Pritzwalker Innenstadt freuen, der seit Freitag einmal in der Woche das Angebot in der Marktstraße bereichert.

„Wichtiger Baustein für die regionale Vermarktung der Prignitz “

Nach vielen Wochen der Vorbereitung öffnete sich um 9 Uhr die Tür und die beiden Mitarbeiterinnen Anne Wollgast sowie Kathleen Buske empfingen die ersten Kunden. Es hatte sich herumgesprochen, dass wieder Leben in die ehemalige Fleischerei mit dem authentischen Ambiente aus alten Kacheln einzieht. Und mit den Produkten der Pirower Agrargenossenschaft vom Duroc-Schwein und Weiderind können die Prignitzer auch etwas anfangen.

Anzeige

Viele Kunden und Geschäftspartner waren am Freitag zur Eröffnung gekommen. Honig, Likör und Eier gab es draußen zum Probieren. Quelle: Stephanie Fedders

Weitere MAZ+ Artikel

Entsprechend zielstrebig kauften viele ein und trugen ihre Taschen gefüllt mit Buletten, Schnitzel und Leberwurst nach Hause. Der Regional-Laden macht seinem Namen aber erst dadurch alle Ehre, dass in den Regalen auch Produkte aus der Region zu finden sind: Nudeln vom Brescher Hof, Honig aus der Imkerei vom Kuhberg oder Eier von glücklichen Seddiner Hühnern.

Die Kräuter zum Steak überreichte Kreisbauernverbands-Geschäftsführerin Christine Streese zur Eröffnung an Uwe Kessler. Quelle: Stephanie Fedders

Dahinter stehen Martina Schmitz, Jürgen Kolzer und Knut Primann, die ebenso zur Eröffnung gekommen waren wie Kreisbauernverbands-Geschäftsführerin Christine Streese, Bürgermeister Ronald Thiel und Tourismusverbands-Geschäftsführer Mike Laskewitz. Er sieht das Geschäft als „wichtigen Baustein für die regionale Vermarktung der Prignitz“.

Eine Pritzwalkerin besucht „ihren Laden“

Ein besonderes Erlebnis war der Einkauf für Lydia Priehn. „Jetzt gehe ich erst mal in meinen Laden“, erzählt die Pritzwalkerin und erklärt, was es damit auf sich hat. 15 Jahre hatte sie in den Räumen in der Marktstraße 33 gearbeitet, als es noch eine Fleischerei war. „Das war eine schöne Zeit“, schwärmt sie und lässt sich Schmalz und Kasseler einpacken. „Ich komme wieder.“

Frischer geht es nicht: Markus Kessler vor dem Räucherofen mit Pirower Würstchen und Schinken. Quelle: Stephanie Fedders

Das wünschen sich Uwe und Markus Kessler auch von anderen Kunden. Der Anfang ist gemacht. Jetzt muss sich zeigen, ob die Prignitzer regionale Wertschöpfung anerkennen und bereit sind, den höheren Aufwand in der Haltung und Herstellung zu bezahlen.

„Dazu müssen die Leute die Nahrung anders zu schätzen wissen“, sagt Uwe Kessler. Wer dafür zu haben ist, kann immer freitags von 9 bis 15 Uhr im Regional-Laden in Pritzwalk einkaufen.

Von Stephanie Fedders