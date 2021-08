Perleberg

Wo soll man nur hinschauen bei all den vielen Erinnerungen, die in der großen Kiste aufbewahrt werden? Unzählige Briefe, Fotos, Zeitungsartikel und Schallplatten kommen zum Vorschein und gewähren Einblicke in das Leben von Lotte Lehmann. Es ist nur ein kurzer Augenblick, im nächsten Moment verschwindet der Fundus wieder im Archiv des Stadt- und Regionalmuseums in Perleberg.

Stadt- und Regionalmuseum Perleberg: Viele Erinnerungen an Lotte Lehmann liegen im Archiv

Auf dem Dachboden lagern die Schätze der berühmten Sängerin, die am 27. Februar 1888 in Perleberg geboren wurde. Versteckt für Besucher, die in diesen Tagen in der Rolandstadt auf Spurensuche gehen. Die Büste am Wallgebäude, die Tafel am Geburtshaus in der Berliner Straße sowie am Haus im Mönchort und dazu drei Abbildungen nebst Text in der Ausstellung des Museums – sie ist sehr überschaubar, die Reminiszenz an eine „Jahrhundert-Legende“, die sie für den Komponisten und Dirigenten Wolfgang Korngold war.

Viele Erinnerungsstücke gibt es im Museum an Lotte Lehmann Quelle: Stephanie Fedders

Für Martha Junge war sie ein Bühnenstar und das Objekt einer jahrelangen Sammelleidenschaft. Die junge Frau aus Leipzig bewahrte jede Zeitungsnotiz über Lotte Lehmann auf, die allesamt in einem dicken Umschlag in der Kiste darauf warten, sortiert zu werden.

Das Museum ist auch von der Lotte-Lehmann-Foundation aus Amerika großzügig beschenkt worden mit persönlichen Gegenständen der 1938 in die USA emigrierten Opernsängerin, die bis zu ihrem Tod am 26. August 1976 in Santa Barbara gelebt hat.

Thomas Mann nannte Lotte Lehmann aus Verehrung „liebe Frau Sonne“

In einer Pressemitteilung lud die Stadt im August 2001 „zur Vorstellung der Sachen“ ein, die in zwölf Paketen aus Kalifornien eingetroffen sind. Darunter Gemälde und Plastiken, die Lotte Lehmann selbst geschaffen hatte. Ihre Schwägerin hatte den Nachlass verwahrt, der als Schenkung in die Prignitz versandt wurde.

Überhaupt gibt es viele Zeugnisse von der Korrespondenz der „lieben Frau Sonne“, wie Thomas Mann in großer Verehrung und Kreativität aus dem Exil in Pacific Palisades ins 150 Kilometer entfernte Santa Barbara schrieb.

So erreichte Albert Hoppe 1969 einen Brief aus Bad Gastein, wo Lotte Lehmann im „Kaiserhof“ zur Kur weilte. Mit einer unerfreulichen Nachricht. Auf diesem Wege wurde ein möglicher Besuch in Perleberg abgesagt. „Viele Gründe verhindern meinen Plan“, lässt sie ihn wissen. 20 Jahre später gibt die Post einen Ersttagsbrief mit Lehmann-Konterfei heraus und nimmt sie damit auf in die Reihe „Frauen der deutschen Geschichte“.

Torsten Foelsch zeigt ein Kleid von Lotte Lehmann, das im Archiv des Museums aufbewahrt wird. Quelle: Stephanie Fedders

In diesen Wochen ist Lotte Lehmann wieder Patronin für junge Sängerinnen und Sänger, die an der 13. Auflage der Akademie in Perleberg teilnehmen. Zwischen Auftritten und Unterricht im Haus am Großen Markt bleibt die Namensgeberin aber eine Randerscheinung.

Die 13. Auflage der Lotte-Lehmann-Akademie erinnert an die berühmte Sängerin

Interesse an Lehmanns Wirken und Vita sind keine Voraussetzung für eine Zusage, sondern fallen in die Kategorie „Hausaufgaben der Teilnehmer“, wie es Angelo Raciti umschreibt. Bei dem Pensum, dass die derzeit 18 Frauen und Männer bis Ende August erwartet, bleibe nur wenig Zeit, um sich der Künstlerin zu widmen.

Dabei gerät der künstlerische Leiter der Akademie ins Schwärmen, wenn er an das Repertoire der von Konrad Gans Edler Herr zu Putlitz geförderten Sängerin denkt.

„Lotte Lehmann hat mit ihrer wahnsinnigen Bandbreite Maßstäbe gesetzt“, sagt Raciti und nennt als Beispiel ihren Part als Sieglinde in Wagners „Walküre“ in der Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern aus dem Jahre 1935 oder die Marschallin im „Rosenkavalier“ von Richard Strauss.

Wohin nun also mit all den Erinnerungen aus der großen Kiste, den gemalten Porträts oder dem schwarzen Kleid, das gut verpackt auf dem Dachboden des Museums verwahrt wird?

Das Schreiben links hat den Versand eines Fotos von Lotte Lehmann aus Amerika nach Perleberg begleitet. Quelle: Stephanie Fedders

Es gibt Überlegungen seitens der Stadt, einen Ausschnitt in den Räumen der Akademie zu zeigen.

Es gibt noch Karten für die Konzerte der Lotte-Lehmann-Akademie

Doch dafür müsste erst Platz geschaffen werden. Es wäre die Anstrengung wert, steht doch hier bereits der Flügel aus dem Besitz von Lotte Lehmann, der 2006 aus Amerika in die Prignitz kam. Eine Erinnerung, die nicht zu übersehen ist.

Das Eröffnungskonzert der Lotte-Lehmann-Akademie findet am Sonnabend, 14. August, auf der Wiese hinter der Pfarrscheune in Groß Gottschow statt. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Bereits ausverkauft ist der Auftritt am 15. August im Ristorante L´Italiano in Perleberg. Tickets für die weiteren Konzerte gibt es in der Stadtinformation Perleberg, Telefon 03876/781-522. sowie online unter www.lottelehmann-perleberg.de

Von Stephanie Fedders