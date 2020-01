Regionalvermarktung: Zum Finale ein „Markt der Möglichkeiten“

Perleberg

Viel Zeit bleibt nicht mehr, bis das Konzept für die Vermarktung regionaler Produkte in der Prignitz auf dem Tisch liegen muss. Anfang Februar 2019 begann die Umsetzungsphase, die nach einem Jahr abgeschlossen sein wird. In wenigen Wochen werden die Ergebnisse vorgestellt.

Am 7. März werden die Ideen in Pritzwalk vorgestellt

Jetzt läuft für die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Storchenland Prignitz, die das Projekt angestoßen hat, und die CIMA Beratung und Management GmbH aus Lübeck die heiße Phase. Letztere hatte den Auftrag erhalten, ein Konzept zu erstellen, und wird der Öffentlichkeit am 7. März zeigen, welche Ideen es für die Zukunft gibt und wie diese mit Leben erfüllt werden können.

Von 11 bis 15 Uhr ist an diesem Tag im Kulturhaus in Pritzwalk ein „Markt der Möglichkeiten“ geplant. So lautet der Arbeitstitel für die abschließende Veranstaltung, auf der Wege aufgezeigt werden sollen, die künftig allen Interessierten offen stehen, die regionaltypische Produkte anbieten.

Neben der Präsentation des Konzeptes sollen vor allem Anbieter die Veranstaltung tragen und sich an diesem Sonnabend in der Dömnitzstadt einbringen. Gesucht werden Aussteller aus der Region, die ihr Sortiment vorstellen und an diesem Tage Kontakte knüpfen oder vertiefen.

Noch ist nicht klar, wer am Ende den Hut auf hat

Zuvor wird sich Ende Januar noch einmal die eigens für das Projekt ins Leben gerufene Lenkungsgruppe treffen und intern zu dem dann vorliegenden Konzept beraten. Die Akteure aus den Bereichen Landwirtschaft und Produktion, Tourismus, Wirtschaft und Kreisverwaltung haben von vornherein das Ziel mit unterstützt, in Zukunft eine einheitliche Vorgehensweise für regionale Produkte zu finden.

Wie schwierig sich das gestaltet, wurde im Laufe des vergangenen Jahres mehrfach deutlich. In der Praxis bleibt es bei der großen Herausforderung, die Vielfalt unter einen Hut zu bringen. Und wer den aufhaben könnte, ist noch nicht abschließend geklärt.

Einträge auf der interaktiven Karte sind weiterhin möglich

Wer einen Überblick bekommen möchte, kann unter www.prignitz-erleben.de alles zum Projekt erfahren und auf der interaktiven Landkarte nachsehen, welche Anbieter es in der Region gibt. Nach wie vor sind Einträge möglich. 220 Anlaufstellen sind bereits markiert.

Wer am 7. März beim „Markt der Möglichkeiten“ in Pritzwalk mit seinem Angebot dabei sein möchte, sollte sich unbedingt bei der LAG in Perleberg in der Bäckerstraße 16 anmelden. Susanne Dorow und Margret Voelkel sind telefonisch unter 03876/30 78 770 oder per Mail unter info@leader-prignitz.eu zu erreichen.

Von Stephanie Fedders